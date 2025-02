Szituációs feladatokkal készítik fel a Tisza-szigetek tagjait, hogyan kell reagálniuk, ha Magyar Pétert kritizálja valaki + videó

A Tisza-szigetek tagjait szituációs feladatokkal is képzik, mivel a jövőben köztereken kezdenek pénzgyűjtésbe – derült ki az Alpokalja Tiszasziget Facebook-posztjából, szúrta ki a Hír TV. A kalapozás mellett arra is kitérnek, hogy a Tisza aktivistái jól reagáljanak, ha valaki például Magyar Péter drága ruháját, autóját vagy épp volt felesége lehallgatását kritizálná.

Az is kiderül a közösségi oldalon lévő tájékoztatóból, hogy a 15 csapat 8-8 szituációs feladatot kap. Arra is figyelmeztetik a tagokat, hogy akár a híradókba is bekerülhetnek, ha a Tisza-sziget egyik tagja „pofon vágja az őt leköpő fideszest”.