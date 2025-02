Világraszóló programot hirdettek egyetemistáknak

Anglia, Egyesült Államok, Németország, Ausztria, Korea, Ausztrália – a világ számos országába eljuthatnak a legtehetségesebb magyar diákok és kiváló külföldi szakemberektől is tanulhatnak térítésmentesen. A komplex képzésre a most elsőéves, nappali tagozatos egyetemi hallgatók tudnak jelentkezni Budapest mellett Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsett, Szegeden és Kolozsváron is – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Mathias Corvinus Collegium (MCC).

A program célja, hogy az elsőéves egyetemisták számára egyedülálló szakmai fejlődési lehetőséget és közösségi élményt egyaránt nyújtson. Az MCC hallgatói hat különböző szakterületet lefedő iskolában mélyíthetik el tudásukat.

A magyarországi képzésre március 16-ig, a kolozsvári programba április 30-ig lehet jelentkezni.

Az MCC Egyetemi Programja Európában is egyedülálló kiscsoportos, interdiszciplináris képzés, amely kiegészíti a hagyományos felsőoktatást.

A tehetséggondozó intézményben működő Jogi Iskola, Közgazdasági Iskola, MCC Mindset Pszichológia Iskola, Média Iskola, Nemzetközi Kapcsolatok Iskola, Társadalom-, és Történelemtudományi Iskola keretében zajló oktatás során a hallgatók elméleti és gyakorlati tudást egyaránt szerezhetnek, támogatva ezzel karrierútjukat. Az MCC-ben különös hangsúly van tárgyi tudás és szakismeretek megszerzése mellett azon, hogy a képzés során a hallgatók egy összetartó közösséggel és életre szóló kapcsolatokkal is gazdagodhassanak.

Az MCC hallgatói nemzetközi ösztöndíjak és szakmai programok segítségével a világ vezető egyetemein is tanulhatnak. Lehetőségük van konferenciákon, kutatási projektekben és tanulmányi programokban való részvételre, valamint betekintést nyerhetnek az uniós döntéshozatali folyamatokba az MCC brüsszeli központján keresztül. A felvételt nyert hallgatók MCC-s ösztöndíjasként Ausztria, Németország, Nagy Britannia, az Egyesült Államok, Korea, Kína, Tajvan és Ausztrália mellett a világ számos pontján tanulhatnak.

A partnerintézmények között szerepel Berlin, Bécs, Oxford, Cambridge, a Buckinghami Egyetem és az Egyesült Államokbeli Quinnipiac Egyetem is.

Az oktatási szervezet célja nemcsak a tanulmányi fejlődés támogatása, hanem a tudatos karrierépítés elősegítése is. A hallgatók elismert hazai és immár 37 külföldi vendégoktatótól tanulhatnak, értékes kapcsolatokat építhetnek és változatos közösségi programokon vehetnek részt. Az MCC mindemellett lakhatást is biztosít, amely tovább növeli a tanulmányi és szakmai fejlődés lehetőségeit.

Kik jelentkezhetnek?

Az intézmény azok jelentkezését várja, akik most elsőéves, nappali tagozatos hallgatók Budapesten, Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsett, Szegeden vagy Kolozsváron.

Az MCC célja, hogy a tehetséges magyar hallgatók a világszínvonalú képzés, illetve külföldi tanulmányok során megszerzett tapasztalataikat és elmélyített tudásukat idehaza, az országért és szűkebb környezetükért, felelősen gondolkozva kamatoztathassák, mindezt úgy, hogy tanulmányi lehetőségeiknek és tenni akarásuknak anyagi körülményeik ne szabjanak határt.

Az intézmény szociokulturális helyzettől függetlenül biztosítja a diákokban rejlő tehetség kibontakozását, így a képzések a felvételt nyert tanulók számára térítésmentesek. A tanítási órák döntően az egyetemi oktatás végeztével, a délutáni és az esti órákban kezdődnek, ezért az Egyetemi Program hallgatóinak nem csak tehetségesnek, de szorgalmasnak és kitartónak is kell lenniük.