Nem tagadta Újbuda DK-s polgármestere, hogy tudott a szocialista Tóth Márton botrányos videóiról

Újbuda DK-s polgármestere nem cáfolta, hogy tudott a múlt héten megjelent gyűlöletkeltő, rasszista hangvételű felvételről.

A HírTV Célpont című műsorának riportere arról is kérdezte László Imrét, hogy az újbudai Fidesz-KDNP felszólítására tervez-e lemondani, de a politikus válaszadás helyett inkább elmenekült.

Az MSZP felfüggesztette Tóth Márton párttagságát

A társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár úgy reagált: mérlegelni kell, hogy ezek az emberek hogyan tudják a kerületben élőket képviselni.

Az MSZP-s Tóth Márton (Fotó: HÍRTV)

Beismerte csütörtökön az MSZP-s Tóth Márton, hogy ő is jelen volt azon az eseményen, ahol újbudai szocialista politikusok sértő és cigánygyűlölő kijelentéseket tettek. Tóth nem cáfolta a nyilvánosságra került felvétel eredetiségét, de hozzátette, hogy nem mond le.

Szerdán került a Hír TV birtokába az a megdöbbentő felvétel, amelyen a rasszista mondatok hallhatóak. A videón végig Kiss Dominik az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. MSZP által delegált bizottsági tagja látható, de a felvételen Tóth Márton önkormányzati képviselő, ifjúsági tanácsnok is hallható, aki többek között azt mondja, hogy idézzük: „Gyuri is rasszista”, utalva Hintsh Györgyre, a kerület szocialista alpolgármesterére. Az MSZP-s politikusról az is elhangzik, hogy utálja a cigányokat, mire Tóth Márton megerősítette, hogy ő is.