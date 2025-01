Kocsmai cigányozás az újbudai baloldalon

– Mélységesen felháborít az a cigánygyűlölet, amelyről a most nyilvánosságra került hangfelvételen baloldali politikusok tesznek tanúbizonyságot.

Itt nem elszólásról van szó, a közvetlen, teljesen magabiztos hozzáállás azt sugallja, hogy ezek az emberek valóban így gondolkodnak

– fogalmazott lapunknak Forgács István azután, hogy egy telefonnal rögzített hangfelvételen Újbuda szocialista politikusai sértő, rasszista, cigánygyűlölő kijelentéseket tesznek. Ismert, a Hír TV birtokába került felvételen baloldali politikusok beszélgetnek egymással egy kötetlen, baráti hangulatú estén. „Valahol a cigány is ember” – hallatszik a videófelvételen, amelyen Tóth Márton önkormányzati képviselő, ifjúsági tanácsnok is hallható, aki többek között azt mondja: „Gyuri is rasszista”, utalva Hintsch György szocia­lista alpolgármesterre. Az is elhangzik:

„Gyuri is utálja a cigányokat.”

Erre Tóth Márton azt mondja: ő is.

A romaügyi szakértő szerint abszolút vállalhatatlan, hogy ezek az emberek a közéletben bármilyen feladatot kapjanak. – Ez egész egyszerűen elfogadhatatlan. Ráadásul az elhangzottak nemcsak róluk állítanak ki bizonyítványt, az ő baráti, együttműködői, szakmai, azaz teljes környezetükről kirajzolódik, hogy miként vélekednek a cigány emberekről – mondta Forgács István, aki hangsúlyozta,

a balliberális ellenzék, amióta létezik, folyamatosan próbálja a magyar társadalmat kisebbségellenesnek beállítani, miközben ez nagyban megváltozott az elmúlt másfél évtizedben, a polgári kormányzás óta egyértelműen nyitottabb lett a magyar társadalom egésze.

– Az a legfelháborítóbb, hogy azok a személyek, akik közéleti tisztséget vállalnak, kocsmai cigányozás szintjén beszélnek egymillió emberről – vélekedett a romaügyi szakértő.

Megnémultak a balos civilek



Lapunk több civil jogvédő szervezet véleményére is kíváncsi lett volna, így megkerestük a TASZ-t, illetve az Amnesty Internationalt (AI) is. A TASZ szűkszavúan annyit közölt: „a leírás alapján a beszélgetésben elhangzottak közügynek minősülnek. A beszélgetés következményeiről a választópolgároknak kell döntést hozniuk”, az AI nem reagált. Forgács István ezzel kapcsolatban azt mondta,

sajnálatos, hogy azok a jogvédő szervezetek, amelyek bármilyen, kormányzati szereplő által kimondott félmondaton képesek Hágáig és Strasbourgig kiabálni meg szaladni, ebben az ügyben nem hallatják a hangjukat kellőképp.

– Ez kiegészíti azt az álszent hozzáállást, miszerint ezek a jogvédők a társadalom egészét nemzetközi fórumokon bármikor rasszistának, kirekesztőnek tartják, miközben azon konkrét esetekben, amikor valóban meg kellene szólalni, cinikusan hallgatnak, mert az ő köreikhez tartozók fogalmaznak meg ilyen elfogadhatatlan véleményt – hangsúlyozta a szakértő.

Vállalhatatlan kijelentések



Az ominózus felvétel valódiságát a kerület szocialista alpolgármestere a Hír TV-nek nem cáfolta, azt mondta, hogy ő nem volt ott ezen a beszélgetésen személyesen, ezért nem akar erről magyarázkodni. A kerület kormánypárti politikusai szerint sem politikusként, sem pedig magánemberként nem engedhető meg, hogy valaki ilyen kijelentéseket tegyen. Az újbudai Fidesz–KDNP egy, a lapunkhoz eljuttatott közleményében határozottan elítélte a nyíltan rasszista, MSZP-s kijelentéseket. „Megdöbbenve és felháborodva értesültünk a nyilvánosságra került videófelvételről, amelyen

Tóth Márton ifjúsági tanácsnok szerepel, miközben elfogadhatatlan, rasszista kijelentéseket tesz.

A videón továbbá az MSZP-s Kiss Dominik, Újbuda önkormányzati felügyelőbizottságának tagja, valamint Görög András, az MSZP frakcióvezetője is felfedezhető” – írták a kormánypártok közleményükben, majd felszólították László Imrét, Újbuda DK-s polgármesterét, hogy ne hunyjon szemet egy ilyen botrány felett.

– Az újbudai polgárok joggal várják el, hogy a közéletben csak olyan vezetők maradhassanak, akik tisztelik és képviselik a társadalmi együttélés alapelveit. A baloldali koalíciónak meg kell vizsgálnia, hogyan tud a továbbiakban együttműködni olyan párttal, amelynek politikusai nyíltan rasszisták. A DK, az LMP, a Párbeszéd és a Momentum felelőssége, hogy világossá tegye, milyen irányt kívánnak követni a jövőben – emelték ki, majd hozzátették,

határozottan elutasítanak minden gyűlöletkeltő, megosztó politikát, és minden törvényes eszközzel fellépnek az ilyen megnyilvánulások ellen.

Történt már hasonló



Nem ez az első eset, hogy Újbuda baloldali politikusai hajmeresztő kijelentéseket tesznek. László Imre, a XI. kerület DK-s polgármestere az elmúlt években szintén többször verte ki a biztosítékot kijelentéseivel. Emlékezetes,

a politikus még 2020-ban Hitlert méltatta egy önkormányzati ülésen.

„Harminchatban vagy harminchétben a Time magazin Hitlert az év emberének választotta. Megérdemelte? Meg. Mert az a munkája, amit addig kifejtett, az gyakorlatilag Németország felemelkedését hozta” – fogalmazott pár éve László Imre. A gyurcsányista politikusnak Nelson Mandelával is meggyűlt a baja. A Heti TV reggeli műsorában, ahol épp a Hitlert méltató kijelentése miatt magyarázkodott, Josef Mengele náci háborús bűnössel keverte össze a faji megkülönböztetés ellen küzdő Nelson Mandelát.