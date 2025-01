„Valahol a cigány is ember” – hallható egy videófelvételen, amelyen Újbuda szocialista politikusai beszélgetnek egy kötetlen, baráti hangulatú estén. A HírTV birtokába jutott felvételen Tóth Márton önkormányzati képviselő, ifjúsági tanácsnok is hallható.

A többi között azt ecseteli, „Gyuri is rasszista”, utalva Hintsh Györgyre, a kerület szocialista alpolgármesterére. Az MSZP-s politikusról az is elhangzik, hogy „utálja a cigányokat”, mire Tóth Márton megerősítette, hogy ő is.