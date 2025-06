Brutális maffialeszámolás ügyében nyomoz a rendőrség

Egy újabb alvilági leszámolás aktáját porolta le a közelmúltban a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) – erősítette meg lapunknak az ORFK kommunikációs osztálya. L. Péter ellen néhány héttel a Döcher-gyilkosság után, 1997. február 27-én követtek el merényletkísérletet: az akkori sajtóértesülések szerint a kocsijában ülő sértettre hangtompítós pisztollyal lőttek rá. A leadott lövések L. Péter combját és heréjét érték, de a férfi túlélte a támadást.

A Nemzeti Nyomozó Iroda újra nyomoz a maffialeszámolás ügyében. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Lakatos Péter

Az azóta is ismeretlen tettesek hátrahagyták a kocsijukat, egy Ford Escortot. Utóbbi autó a Döcher-gyilkosság egyik tárgyalásán is szóba került, a Parameter.sk tudósítása szerint ugyanis elképzelhető, hogy a kocsit a Döcher György elleni merénylet szereplői is használták.

Szövevényes maffiakapcsolatok nehezítették korábban a nyomozást

A Döcher-gyilkosságot jelenleg is tárgyalja a Fővárosi Törvényszék. A vád szerint az alvilág hóhérának nevezett, és kegyetlenkedéseiről elhíresült Döcher Györgyöt U. Alex, becenevén Turek ölette meg a felvidéki maffia vezetője, Sátor Lajos segítségével. Cserébe Turek társaival végrehajtotta a dunaszerdahelyi mészárlást, kiiktatva ezzel Sátor riválisait, a Pápay-klánt.

Érdekesség, hogy L. Péter, Döcher György és Turek is tagja volt a korabeli sajtó által csak „váci hetekként” emlegetett csoportnak. A legismertebb közülük a Portik Tamás által lelövetett Prisztás József volt. A „váci hetek” tagjait a 90-es évek elején állították bíróság elé különböző erőszakos bűncselekmények miatt.