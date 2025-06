Magyar Péternek mindenről Magyar Péter jut eszébe

Ma már senkit nem lep meg, hogy Magyar Péter minden megosztott gondolatához – legyen az a legapróbb uszítás vagy a legalaptalanabb vádak hangoztatása – mindig magáról oszt meg egy fotót. De az még a baloldal legújabb reménysége esetében is sokaknál átlépi azt a bizonyos határt, hogy a Tisza Párt elnöke egy kisfiú tragikus halála vagy a szentatya temetése kapcsán is csak magára tud gondolni. Magyar Péternek több olyan posztja is volt már rövid politikai pályafutása alatt a közösségimédia-oldalán, amikor a világot vagy hazánkat mélyen megrázó történésekre reagálva önmagáról osztott meg képeket. De a Tisza-vezér ennyivel nem éri be, bármilyen tragédiáról vagy szörnyűségről legyen szó, Magyar Péter mindenből kényszeredetten igyekszik pártpolitikai hasznot húzni. Így volt ez Till Tamás tragédiájakor, Ferenc pápa halálakor és nincs ez másképpen most sem, amikor a Közel-Keleten éppen emberek halnak meg.

Magyar Péternek bármiről eszébe jut Magyar Péter. Forrás: Facebook

Magyar Péter mosolyog, és bár „csak” egy légpuskával pózol, az üzenet akkor sem előnyös egy olyan időszakban, amikor a világban egyre több a fegyveres konfliktus.

Bár az, hogy a Tisza Párt elnöke ilyen képeket oszt meg magáról akkor, amikor rengeteg ember hal meg a baloldali politikus kezében is látható eszközhöz hasonló fegyverek által annyira mégsem lehet meglepő,

hiszen ahogy korábban a Magyar Nemzet is beszámolt róla, Magyar Péter már nyíltan támogatott korábban egy fegyveres konfliktust, az orosz–ukrán háború folytatását.

De az ellenzéki pártvezér akkor is igyekezett mindenki szeme elé tárni saját magát, amikor éppen Ferenc pápa halála miatt Rómába utazott, hogy lerója tiszteletét. A Tisza Párt elnöke a szentatya halálakor is próbált minden percet kihasználni, hogy saját magával foglalkozzon. Igyekezett a követőinek olyan képet mutatni magáról, hogy ő jó keresztényként viselkedik.

A római út és az onnan megosztott bejegyzések azonban sokakból ellenszenvet váltott ki, ugyanis még ezt a gyászeseményt is önmaga politikai építésére próbálta meg felhasználni, Magyar Péter még Ferenc pápa halálából is igyekezett pártpolitikát csinálni.

A Tisza-vezér ugyanis megosztott egy beállított képet magáról és jelenlegi párjáról és ezt összehasonlította a követői előtt egy „lesifotóval”, amely Orbán Viktorról és feleségéről készült szintén Rómában. Ez azonban akkora negatív visszhangot keltett, hogy a posztot hamar le is törölte a baloldali botránypolitikus.

Magyar Péter még arról is gondoskodott – ha ez még mind nem lenne elég visszatetsző a választópolgárok számára –, hogy egy 11 éves gyermek kegyetlen meggyilkolásával kapcsolatban is a saját magáról készült képet nézegethessék a követői.

Nem lep meg, hogy van olyan, aki egy 11 éves gyerek fölfoghatatlan meggyilkolását is arra használja, hogy kitegyen egy képet magáról

– írta közösségi oldalán Hont András.

Magyar Péter nárcizmusát korábban lapunknak már Hal Melinda is értékelte. A klinikai szakpszichológus szerint a narcisztikus személyeket kevés empátia jellemzi, és az érzelmek is inkább magukról szólnak. Hal Melinda arra is kitért, hogy a narcisztikus, de sebezhető, sértődékeny típusú személyek kommunikációja csak ideig-óráig képes elfedni a belső konfliktusokat és töréseket, főként, ha nem társul mellé megfelelő, gyermekkorban tanult szocializáció.