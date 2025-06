Parázs viták és összecsapások várhatók a Fővárosi Közgyűlésben

Karácsony Gergely főpolgármester nem vette napirendre a Fidesz–KDNP-frakció Stop pride javaslatát, ugyanis a kormánypárt azt javasolja, hogy szombaton a főváros önkormányzati rendezvényként ne tartsa meg a Budapest Pride-ot.

A Fidesz nem adja fel: újra benyújtják szerdán a Fővárosi Közgyűlésnek az előterjesztést.

– Tettünk egy előterjesztést annak érdekében, hogy a Budapest büszkeség napját az önkormányzat ne tartsa meg. Úgy tudjuk, a főpolgármester a Tisza Párt kérésére napirendre sem vette az előterjesztésünket. Meglátjuk, hogy tud-e egyáltalán szavazni erről a közgyűlés szerdán – mondta lapunknak Gulyás Gergely Kristóf, a fővárosi Fidesz–KDNP képviselője. A kormánypárti képviselő megjegyezte ugyanakkor, hogy ha bármi olyan közrendsértés, atrocitás történik ezen az önkormányzati rendezvényen, amelyet korábban is láttunk már, akkor ezeknek a pártoknak viselniük kell a következményeket. Eközben nyílt levélben kéri a Családokért Egyesület a pride kapcsán Magyar Pétert és pártját, hogy

álljanak ki nyilvánosan a gyermekek és a családok védelme mellett, és egyértelműen határolódjanak el a Budapest Pride megszervezésének támogatásától.

A Fidesz egyébként továbbra is azt szorgalmazza, hogy indítson a főváros teljes pénzügyi átvilágítást minden költségvetési szervnél, beleértve a háttérintézményeket és a fővárosi cégeket is. Korábban a baloldali többség ezt a javaslatot elutasította, de szerdán újra beviszik a közgyűlésbe. Szentkirályi Alexandra által vezetett frakció azt is javasolja, hogy szüntessék meg a pénzégető városkommunikációs irodát, beleértve Gál J. Zoltán tevékenységét és az Énbudapestem.hu városházi propagandaoldalt is.

Emlékezetes, hogy Karácsony Gergely főpolgármester politikai hergelésből, önkényesen leállította Budapest tömegközlekedését.

A kormánypárt benyújtott egy erre vonatkozó javaslatot, azt szeretnék elérni, hogy ez ne történhessen meg újra. Véleményük szerint a tömegközlekedés alapfeladat, ráadásul a törvényben meghatározott kötelező feladata a fővárosnak. A drogellenes világnap alkalmából a kormánypárt újra megpróbálkozik azzal, hogy a fővárosnak ne drogstratégiája, hanem drogellenes stratégiája legyen: Tiszta Budapest program névvel előterjesztést nyújtanak be. A Fidesz már kétszer próbálták eltöröltetni Karácsony Gergely főpolgármester által létrehozott fővárosi drogstratégát.

A kormánypárt meggyőződése szerint a mostani drogstratégia már alaptörvény-ellenes is, több pontja inkább a kábítószerezést népszerűsíti, nem a leszoktatásról szól, hanem az ártalomcsökkentésről, ami igazából biztonságos körülmények között szerhasználatot jelent.

A Fidesz javaslatában fokozott rendőri jelenlét, prevenció, szociális munkások jelenléte, közösségi programok és a kábítószer veszélyei elleni felhívás is szerepel.

Emlékezetes: a Tisza Párt rendre azért leszavazta le a kormánypárti javaslatot, mert egyetértenek a főváros drogstratégiájába foglaltakkal, vagyis a drogbelövő szobákkal, a biztonságos drogpartikkal és a drogbevizsgálással.

Továbbá a kormánypárt benyújtja a Budapesti Cigányzenekar létrehozásáról szóló javaslatot. A kormánypárt kiegészítő előterjesztéssel készül Karácsony Gergely javaslatához, amely szerint milyen szükséges forgalmi átalakításokra van szükség a Péterfy Sándor utcai kórház új mentőbejárat kialakításához. Előre látható, hogy parázs vitát fog szülni a Tisza Párt gyermekek biztonságát veszélyeztető javaslata, amely szerint le kellene bontani a fővárosi játszóterek kerítését, és helyette sövényeket ültetnének.

Borítókép: fővárosi közgyűlés Fotó: (Ladóczki Balázs)