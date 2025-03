– Ha megint vissza akarják hozni Bódis Krisztát, akkor sokáig fog tartani a Fővárosi Közgyűlés következő ülése – mondta el Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videójában. A budapesti Fidesz frakcióvezetője az is elárulta, hogy a mai napja sok munkával telt, megbeszéléseken volt, forgattak és készült a közgyűlésre, mivel rengeteg izgalmas téma van az ő oldalukról is, meg a másik oldalról is.

A frakcióvezető arra a kérdésre, hogy meddig tarthat a következő közgyűlés, azt mondta, hogy ha megint vissza akarják hozni Bódis Krisztát, akkor sokáig,

mivel arról biztos, hogy hosszan fogunk beszélni és érvelni ellene.

Szentkirályi Alexandra azt is hozzátette, hogy ha tippelnie kéne, akkor azt mondaná, hogy este 8-ig biztos tartani fog.

A gombaszezonnal kapcsolatban a frakcióvezető elmondta, hogy már elindult, csak nincs ideje kimenni gombászni, de fog rá időt keríteni, mert ez mindig feltölti és mindig különösen jó élmény, amikor a saját – bevizsgált – szedéséből tud valamit főzni.

Szentkirályi Alexandrától azt is megkérdezték, hogy mi a helyzet a poloskákkal?

A poloskákat senki nem szereti, maradjunk ennyiben.

– válaszolta a frakcióvezető.