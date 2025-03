Szabadult a börtönből a fővárosi parkbiznisz kulcsfigurája

Március 14-e óta bűnügyi felügyeletben van a parkfenntartási biznisz kulcsemberének tartott Z. Zsolt, akinek a bíróság megszüntette a letartóztatását – értesült a MagyarNemzet. Tegnap a HVG írt arról, hogy a férfi szabadulhat a börtönből, lapunk úgy tudja, hogy ez már meg is történt. Az más kérdés, hogy az ügyészség fellebbezett, így, ha a másodfokú bíróság úgy dönt, Z. Zsoltnak vissza kell mennie a börtönbe.

Költségvetési csalás, bűnszervezetben

Ismert, Z. Zsolték ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága folytat nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt. Úgy tudjuk, a nyomozás hamarosan befejeződhet és heteken belül vádat emelhetnek az érintettek ellen. Az ügynek több mint húsz gyanúsítottja van.

Egymillió euró a csomagtartóban

Ez az az ügy, amelyről 2023 novemberében a NAV is beszámolt a Lakat alatt a számlagyár című videós közleményükben. A videón látszik , hogy a rengeteg készpénz és a sok luxusautó között egy ritka Ferrarit és egy Lamborghini Urust foglaltak le. A Ferrari sportautó csomagtartójában 1,1 millió euró is pihent, egy sparos szatyorban.

„Egyszer s mindenkorra vége a fényűző életnek. Munkatársaink rátették a kezüket egy bűnszervezet vezetőjének garázsában talált limitált szériás Ferrarijára, amelyből mindössze húszat gyártottak” – írta a rajtaütés után a NAV. „Jelentős értékű ingatlanok, luxusjárművek és hatalmas mennyiségű készpénz lefoglalásával, illetve zár alá vételével csaknem 1,2 milliárd forint összegű vagyont biztosítottak a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bűnszervezet végleges felszámolására szervezett akcióban. A 17 ingatlan és nyolc gépkocsi mellett a félmilliárd forint értékű készpénz és a zárolt céges számlapénzek is az okozott vagyoni hátrány megtérülését szolgálják” – írták korábbi közleményükben.

A zuglói ügyben is felmerült a neve

Z. Zsoltról azt is megírtuk, hogy róla – a leginkább szocialista nagyhalakat érintő – zuglói korrupciós botrány koronatanúja, Fuzik Zsolt is említést tett egyik vallomásában.

A „láthatatlan emberként” is jellemzett, a fővárosi parkfenntartási biznisz kulcsfigurájának tartott férfiról Fuzik elmondta, hogy rá a zuglói ügyben érintett MSZP-s politikus, Molnár Zsolt lefizetésére volt szüksége. Fuzik vallomása szerint ugyanis Molnár Zsolt kezdetben bizalmatlan volt Fuzikkal szemben, a pénzátadást ezért Z. Zsolt segítségével, közvetítésével akarták lebonyolítani, akit mindketten jól ismertek. A tervezett találkozók végül mégis meghiúsultak. A vallomásrészletek alapján nem világos, hogy Fuzik Zsolt miért nem tudott találkozni a közvetítővel, vagyis Z. Zsolttal, ám később az MSZP-s országgyűlési képviselő állítólag maga jelentkezett nála.

Összefonódás több önkormányzattal

Megírtuk azt is, hogy információink szerint Z. Zsolt jó ideje összefonódott baloldali politikusokkal és önkormányzatokkal. Az a céghálózat, amelyet hivatalosan nem, ám informálisan felügyel, számos, közpénzt érintő megrendelésben is tetten érhető. Erről korábban a Szabad Európa számolt be cikksorozatában.

Az érintett kerületek közé tartozik többek között Újbuda, Zugló, a II. kerület, Újpest és Óbuda is. Sajtóinformációk szerint az óbudai polgármester és társai korrupciós ügyében nyomozó Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) ráadásul egy parkfenntartási/kertészeti munkákról szóló szerződést is elvitt az önkormányzattól az egyik kutatás során.

Borítókép: A Ferrari sportautó csomagtartójában 1,1 millió euró is pihent, egy sparos szatyorban (fotó:NAV)