Ha piros, akkor tilos!

Megszólalásuk helyszíne kapcsán Hegyi Zsolt emlékeztetett: 2023 novemberében a gödi vasúti átjáróban súlyos és horrorisztikus baleset történt, amely során a szabályok be nem tartása következtében és a körülmények szerencsétlen összejátszása folytán egy idős házaspár vesztette életét itt a vasúti átjáróban. Mindez arra emlékeztet, hogy a szabályokat be kell tartani, ugyanis egy vasúti átjáróban nagyon fontos szabályok vannak, azonkívül egymásra is oda kell figyelnünk.

A vasúti átjáróban és annak közelében nem szabad előzni, nem szabad tolatni, nem szabad megfordulni sem.

– A közlekedés egy társadalmi összjáték, amelyben mindannyiunknak szerepet kell vállalnunk, és be kell tartanunk a szabályokat. Amikor nem tartjuk be a szabályokat, akkor abból tragédia következik be – szögezte le a vezérigazgató. Nyomatékosan és tisztelettel megkértek minden közlekedőt, hogy a vasúti átjárókat mindig fokozott figyelemmel közelítsék meg.

Amint lapunk beszámolt, halálos vonatbaleset történt csütörtök reggel Tiszaeszláron, amikor egy személyvonat a vasúti átjáróban összeütközött egy autóval. A tragédiában a személygépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette. A Görögszállásról Tiszalökre tartó személyvonat egy BZ motorvonat volt, amely egy pick-uppal ütközött. A MÁV közleménye alapján a vasúti fénysorompó működött, a sofőr vélhetően a tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre. Az ütközés következtében a vonat kisiklott, és az oldalára borult. A szerelvényben 13 utas, a mozdonyvezető és egy jegyvizsgáló tartózkodott.

Magyarországon több súlyos vonatbaleset történt az elmúlt években. 2024-ben a drámaian sok halálos kimenetelű és súlyos sérüléssel járó baleset oka a tiltott vasútüzemi területen tartózkodás, átkelés volt.