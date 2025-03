Itt vannak a legújabb fejlemények Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívási botrányáról!

Már az ügyészség asztalán van a volt vezérkari főnök zsírleszívási botránya – értesült a Magyar Nemzet. Ahogy arról a Bors információi alapján nemrég beszámoltunk, a társadalombiztosítási ellátórendszer terhére zsírleszívást rendelt magának Ruszin-Szendi Romulusz. A portál szerint – akárcsak villaügyénél – ez esetben is visszautasíthatatlan kérésként fogalmazta meg az igényeit Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, ezúttal a katonaorvosoknak.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője. Fotó: Huszár Márk

Lpunk szerint a szokatlan igény nagy vitát váltott ki az orvosok körében, hiszen nem egészségügyi indokok, hanem kizárólag a tábornok hiúsága miatt kellett eltávolítani róla a szakszerű megfogalmazás szerint nagy mennyiségű zsírt.

A vitát az váltotta ki, hogy ilyesfajta beavatkozást plasztikai sebészek végeznek magánklinikákon, a jelenlegi árlisták alapján átlagosan hat-hétszázezer forintért. A közgyógyellátás keretében, tb-kártyára ilyesfajta szépészeti, kizárólag a páciens hiúságát kielégítő műtéteket nem végeznek. A Borsnak nyilatkozó szakértők valószínűsítik, hogy nemcsak a hasi és deréktáji zsír leszívására került sor, hanem egy külön műtéttel tokazsírleszívásra is.

Tényi István mindezek miatt

társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés vétség gyanújával

feljelentést is tett az ügyészségen. A lapunk által most megismert ügyészségi határozatból kiderült, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség a feljelentést az alárendeltségébe tartozó Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségre küldte meg, annak sorsáról, hogy elrendelik-e a nyomozást, utóbbi szervezet fog tehát dönteni. Az ügyben a Kehi is vizsgálatot indított.