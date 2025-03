Magyar Péter honvédelmi tanácsadója Kijevben magyarázkodott, hogy hazánk kiáll Ukrajna mellett

A Magyar Honvédség volt vezérkari főnökének személyében egy igazi „hintapolitikust” igazolt a Tisza Párt, hiszen Ruszin-Szendi Romulusz ugyanazt a kettős játszmát alkalmazta Ukrajna és a háború kapcsán, mint amit Magyar Pétertől láttunk az elmúlt egy évben.

Az altábornagy már 2022-ben bizonyította, hogy a hivatalos nyilatkozatai nem állnak összhangban a tetteivel.

„Hangsúlyozom: ez nem a mi háborúnk, nekünk ebből ki kell maradni!” – parancsnokként ezt mondta az orosz–ukrán háborúról, ami egybecsengett az Orbán-kormány hivatalos álláspontjával.

Magyar Péter honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz

Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Egyhetes titkos ukrajnai út

Ugyanakkor 2022 nyarán Ruszin-Szendi titokban Ukrajnába látogatott, amiről csak a kijevi magyar nagykövetség adott hírt. Az eseményről az ukrán hadsereg vezérkarának oldalán tettek közzé képes beszámolót. A bejegyzés szövege szerint egy kisebb küldöttség érkezett Ukrajnába Ruszin-Szendi Romulusz vezetésével.

A magyar vezérkari főnök találkozott Valerij Zsaluzsnyijjal, az ukrán hadsereg főparancsnokával is. Zsaluzsnyij azt mondta: a látogatás annak jele, hogy Magyarország Ukrajnát támogatja az Oroszország elleni háborúban.

– Nagyra értékelem a szakmai, baráti kapcsolatot, amelyet magyar kollégámmal ápolok, és elégedett vagyok az államaink közötti katonai együttműködéssel – idézték az ukrán főparancsnokot a közleményben.

Magyar részről a Honvédelem.hu oldalon jelent meg később a beszámoló az ukrajnai látogatásról, amelyben többé-kevésbé ugyanazt írták le, amit az ukrán vezérkar is közölt. Hozzátették viszont azt is, hogy Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy a látogatás végén elismerését fejezte ki az ukrán katonák feladatellátása kapcsán, akik a jelentős áldozatok ellenére is bátran, hősies helytállással védik országukat és annak lakosait.

„A katonák máshogy gondolkoznak, mint a politikusok”

Miután Ruszin-Szendi Romulusz idén februárban csatlakozott a Tisza Párthoz és beszédet tartott a kongresszusukon, Magyar Péter külön videós műsort is szentelt neki. A beszélgetésben szó esett a korábbi tevékenységéről, többek között az ukrán katonai vezetőkkel kialakított kapcsolatáról is. – Ahogy mondtam, a katonák máshogy gondolkoznak, mint a politikusok. Hamarabb megtaláljuk a hangot. Ugye mi voltunk a V4-vezető nemzet, és ilyenkor kettő találkozó van mindig a vezérkarfőnökökkel is, egy ősszel, egy tavasszal. A háború után a tavaszi vezérkarfőnöki értekezlet itt volt Magyarországon, és mi mindig meghívtuk a V4-ek közé Ukrajnát, tehát V4 plusz volt mindig, a háború előtt is. Amikor éreztük, hogy már feszültség van, akkor Ukrajnát is meghívtuk mindig. (…) Októberben itt volt nálam, a háború előtt, az ukrán vezérkar, sőt decemberben is eljött hozzám pluszban, és ugye hívtuk. Beszéltem vele nyilván, a háború alatt, áprilisban. Beszéltem vele telefonon, hogy Valerij, jöttök? Össze van állítva az oszlop, érkezünk… Aztán reggel hívott, hogy nem tud jönni mégsem – idézte fel a történteket Ruszin-Szendi. Magyar Péter ekkor közbevetette, hogy nyilván a politikai vezetés, az ukrán elnök miatt nem tudott Magyarországra jönni Zsaluzsnij.

– Ez így van, így van, nehogy már eljöjjön Magyarországra.

És akkor én engedélyt kértem, hogy akkor hadd menjek ki én. Pontosan azért, hogy elmagyarázzuk az ukrán katonáknak, hogy mi nem vagyunk ellenük.

Elmagyarázzuk, hogy mi pontosan tudjuk, hogy ki az ördög, ki az agresszor ebben a konfliktusban. Elmagyarázzuk nekik, hogy mi kiállunk Ukrajna területi integritása mellett – mondta Magyar Péternek Ruszin-Szendi a visszaemlékezésében.

Különleges műveleti mód

Arról is részletesen beszélt, milyen módon utazott Ukrajnába. – Nyilván kivittem a különleges erők parancsnokát, kivittem a vezérműzászlósomat, aki szintén a különleges erők része, meg kijött a segédtisztem, aki meg ranger. Tehát így mentünk négyen, különleges műveleti módon, a kommunikációt meg minden mást. Beültünk az autóba, elmentünk Kijevig – mesélte az altábornagy.

Sőt, az is kiderült a beszélgetésből, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egy hetet töltött akkor Ukrajnában, elment Odesszába és más nagyobb városokba is.

– Leültem a politikai vezetőkkel, tehát Odessza polgármesterével, Harkov polgármesterével sikerült azért beszélgetnem, hogy ők hogy látják. Itt zárójelben jegyzem meg, hogy Harkov polgármestere nem beszél ukránul, csak oroszul – idézte fel.

Arra is kitért, hogy a vezérkari főnökökkel folytatott tanácskozásokon a NATO-ban és az Európai Unióban mindig elmondta, hogy segíteni kellene Ukrajnának, mert „az erő igazából a mi oldalunkon van”, vagyis a NATO oldalán.

A fent idézett események és nyilatkozatok tükrözik azt a kétarcúságot, amivel Magyar Péterék viszonyulnak a háborúhoz és Ukrajna uniós integrációjához.

A nagy nyilvánosság előtt békepárti kijelentéseket tesznek, ugyanakkor a színfalak mögött – mint azt Ruszin-Szendi Romulusz 2022-es ukrajnai látogatása is mutatja –, illetve az Európai Parlament szavazásain a Tisza Párt EP-képviselői a háború meghosszabbítását célzó brüsszeli álláspontot képviselik.