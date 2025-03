Kínai éttermek: egyesek szerint kutyahússal etetik a vendégeket

Nagy botrányt kavart két kínai étterem bezárása higiéniai okokból, azóta országos vizsgálatot indítottak az ügyben. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kínai éttermek tele vannak ellentmondásokkal: miközben sokan szeretik az olcsó és gyors ételeket, a háttérben gyakran takarékossági praktikák, adócsalások és higiéniai hiányosságok húzódnak meg – olvasható a Metropolon. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a hatóságok rendszeresen razziáznak, és időnként be is zárnak egy-egy helyet, de az üzlet tovább pörög – hiszen mindig van kereslet az olcsó, bőséges adagokra.

A kínai éttermek vizsgálat alatt állnak Forrás: TV2

A Metropol közösségi oldalán arról kérdezte az olvasóit, hogy milyen tapasztalataik vannak a kínai büfék kínálatáról. Rengeteg válasz érkezett, elég megosztó lett a reakció:

egyesek méltatják, míg mások egyenesen kitiltanák az országból a kínai éttermeket,

de akadtak olyanok is, akik nem esznek kínai ételt.

Mit gondolnak a kínai éttermekről?

A kérdés így szólt: milyen tapasztalataid vannak a kínai büfékkel? „Vastag panír alatt a kutyahús se látszik!!!” – jegyezte meg az egyik hozzászóló. „Ha azt most leírnám! Finoman szólva, tragédia. A higiénia ismeretlen fogalom” – fogalmazott egy másik kommentelő. Volt, aki kicsit viccesre vette a figurát, és azt mondta: „csak a kínai levest ismerem, a neve: öncsük csak ki!”

Akadtak azonban olyanok is, akik pozitívabban jellemezték a kínai büféket, illetve azok kínálatait. „Húsz éve járok kínaiba. Nekem bejön! Finomak! Kacsaételek szuperek” – írta az egyik válaszadó.

Sajátosan értelmezett újrahasznosítás

Ebből is látszik, hogy a tapasztalatok rendkívül eltérők lehetnek. A különféle internetes fórumokon szintén megosztó a kínai éttermekről alkotott vélemény.

Dolgoztam kínai büfében. Betegesen spórolnak mindenen: étel soha nincs kidobva. Két nap után kiszedik a drága összetevőket (hús, fafüle gomba) és megy az erős-savanyú levesbe. Rengetegszer újra használják az olajat, amikor már minden is sült benne, elfőzik

– írta egy névtelen felhasználó.

Egyes meglátások szerint a kínai éttermek személyzete nem mindig önszántából dolgozik ott. Akadnak olyanok, akiket azzal csaltak Magyarországra, hogy más munkát ígértek nekik, de érkezés után elvették az útlevelüket, és csak az éttermekben vagy más alacsony presztízsű munkákban dolgozhattak, hogy „ledolgozzák” az adósságukat – olvasható a Metropol cikkében.