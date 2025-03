Orbán Viktor a gyermekek átnevelésének betiltását követeli

Szintén a gyermekek védelmével kapcsolatban nemrég Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is megszólalt, elmondta, a gyermekek jogai minden eddiginél erősebb törvényi védelmet kapnak.

Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Ez a jog – az élethez való jog kivételével – minden más alapvető jogot megelőz.

Ez a módosítás teszi lehetővé, hogy később más jogszabályokban is tovább erősítsék a gyermekek jogainak védelmét – írta Kocsis Máté. A Fidesz- és a KDNP-frakció pedig be is nyújtotta az alkotmánymódosítást a parlament elé.