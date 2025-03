Rapid délelőtti friss – Remény a tűzszünetre, és kinél pattog a labda? + videó

Trump amerikai elnöknek néhány hét alatt sikerült az, amit az elmúlt három éveben senkinek a háború és a béke kérdésben – fogalmazott Haraszti Gyula. Kiemelte azt is, hogy a tegnapi tárgyaláson vélhetően azért nem vett, vagy vehetett részt Zelenszkij ukrán elnök, mert nem jó tárgyaló partner, amit már Washingtonban is bizonyított. Hozzátette azt is, hogy az ukránok a karácsonyi vagy a húsvéti ünnepek alatt is elzárkóztak a tűzszünettől, mert attól tartottak, hogy az oroszok ezt kihasználják, és akkor kezdenek durva támadásba. Haraszti szerint most már van egy tárgyalási alap és remény arra, hogy nem dördülnek a fegyverek és vége lehet a vérontásnak.

A podcastműsorunkban elhangzott az is, hogy mind az orosz, mind az ukrán fél a legjobbat akarja kihozni a helyzetből, lényegében mindkét ország „hegyezi a dárdáját”.

Elhangzott az is, hogy Trump az egyetlen, aki nem cinkelt lapokkal, hanem nyílt kártyával játszik, lényegében azt üzente, hogy „nálatok pattog a labda”. Arról is értekeztek kollégáink, mi lesz a tűzszünet és az esetleges béke után, ugyanis nagyon sok a nyitott kérdés.

A magyar belpolitika sem maradt ki, Dezse Balázs részletesen felsorolta, hogyan változik az alaptörvény. Kollégáink azon kapták fel leginkább a vizet, hogy miért is kell beleírni azt, hogy két biológiai nem létezik, a nő és a férfi, holott ez annyira egyszerű volt eddig és hazánkban ezt senki sem kérdőjelezte meg soha. Hiába, változnak az idők, ami nagyon elkeserítő tud lenni.

