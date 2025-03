Rapid délutáni friss – Aljas húzás: ukrán támadás a Barátság kőolajvezeték ellen + videó

Övön aluli támadás volt Ukrajna részéről – jelentette ki Máté Patrik. Kiemelte azt is, hogy Magyarország is ezen a vezetéken kapja a kőolajat Oroszországtól, jelenlegi ismereteink szerint legkésőbb estére újra üzemel majd a létesítmény. Kollégáink kifejtették, hogy azért is durva a támadás, mert egy éppen az Európai Unióba igyekvő országtól jött, és nagyon jól tudják, hogy felvételükhöz Magyarország támogatása mennyire fontos lenne. Ezek után mire számít Kijev? Mi lesz a hazai véleménynyilvánító szavazás eredménye? Ezeket a kérdéseket vették sorra újságíróink. Arra is emlékeztettek, hogy van ugyan egy ígéretünk arra Brüsszeltől, hogy az ukránok nem támadhatják meg az olyan stratégiai létesítményeket, amelyek hazánk ellátását veszélyeztetné, de mint fogalmaztak, ezek csak szavak maradtak, és jól mutatják, hogy képtelenek befolyásolni Ukrajnát.

Rátértek árrésstopra is, ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy harminc alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a tíz százalékot.