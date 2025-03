Rapid délutáni friss – Trükköző multik, Ukrajna-svindli és egy újabb korrupciós ügy + videó

A nagy üzletláncok árazási technikái miatt nőtt meg az infláció, ezért lesz fontos az árrésstop – erről is beszéltek a Rapid délutáni adásában kollégáink, Sitkei Levente, a Magyar Nemzet lapszerkesztője és Bácskai Balázs, a Mediaworks főmunkatársa. De nem hagyták ki az úgynevezett Ukrajna-svindlit sem, valamint egy újabb EU-s korrupciós ügy is kibontakozóban van.

Elképesztő módon játszanak az árakkal a nagy üzletláncok, példaként hozta fel Sitkei Levente, hogy két hasonló kiszerelésű tejföl között, bár más a gyártója, akár 400-600 forintnyi különbség is lehet. Munkatársaink hozzátették, tény, hogy szabadkereskedelem van Magyarországon, de az elfogadhatatlan, hogy az alapvető élelmiszereken akarnak meggazdagodni a multik. Kiemelték, ezért is fontos az árrésstop.

A mai Kormányinfón is téma volt, hogy mit várhatunk attól a közös nyilatkozattól, amit Magyarország kivételével mindenki aláírt, hogy továbbra is támogassák Ukrajna háborúját. Sitkei szerint ez a dokumentum ugyan nem felhatalmazás, de elvileg kivitelezhető a dolog.

Az Európai Parlament korábbi korrupciós ügyeire is emlékeztettek kollégáink, ugyanis most egy újabb van kibontakozóban. A jelek arra utalnak, hogy egy nagy külföldi technológiai cég lobbistáivá válhattak EP-képviselők. Gyanúsított ugyan még nincs, de több lakást is átkutattak az illetékes hatóságok.

Borítókép: Sitkei Levente, a Magyar Nemzet lapszerkesztője és Bácskai Balázs, a Mediaworks főmunkatársa (Fotó: képernyőkép/YouTube)