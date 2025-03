Rapid extra – Orbán Viktor nézőpontja: Új kommunikációs ciklust kezdett a kormányfő + videó

A múlt héten már jelentkeztünk a Rapid extrával, amelynek címe: Orbán Viktor nézőpontja. Ma reggel ismét ismét rádióinterjút adott a miniszterelnök, amelyet podcast műsorunkban Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője vett górcső alá.

A miniszterelnök több olyan, korábban már említett pontot súlyozott, mint az árrésstop, az egy gyermeket nevelő, harminc év alatti édesanyák szja-mentessége, de azt sem hagyta ki, hogy Ukrajna gyorsított EU-tagsága milyen károkat okozna a magyaroknak.

Friss volt az élmény, ugyanis ahogy véget ért Orbán Viktor interjúja, azonnal a kameráink elé ült műsorvezetőnk és vendége. Egy nappal a március 15-i beszéde előtt a kormányfő ismét kitért azokra a programpontokra, amelyekről már az évértékelő beszédében is szólt, ami azt jelenti, hogy új kommunikációs ciklust kezdett el a magyar miniszterelnök – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője. Az elemzőket ugyan nagy meglepetés nem érte, de sok érdekesség elhangzott el a beszélgetésben – tette hozzá. Néző László kérdésére elmondta, hogy

jelenleg nem az ellenzék a legnagyobb ellenfele a kormánynak, hanem a multik profitéhsége az élelmiszerpiacon.

Néző László kiemelte azt is, hogy akár durvább eszközöket is bevethet a kormány, hogy védje a magyar háztartásokat. Rátértek arra is, hogy a magyar nemzet fennmaradását filozófiai alapokon magyarázta el a miniszterelnök. Mint fogalmaztak, a családtámogatási rendszer nagyon fontos, így az édesanyákat érintő intézkedések is, ami Orbán Viktor szerint hungarikumnak számít.

Mráz Ágoston Sámuel hozzátette, az intézkedések nem arról szólnak, hogy akik nem tudnak gyermeket vállalni, azok rosszul járjanak.

A Nézőpont Intézet vezetője az ukrán helyzettel kapcsolatban elmondta, az elemzők kedvenc elfoglaltsága a jóslás, de bízik abban, hogy ha a tűzszünet létrejön, akkor a békére lapot húzni dolog nagyon bejöhet, és komoly gazdasági hatásai lesznek.

Azt sem hagyták ki, hogy aki tiszás, az vélhetően a háborút támogatja, ez derül ki a vezérük és a párt támogatóinak nyilatkozatából. További fontos részletek adásunkban.