Nem ért a bakancslistája végére Csire Zsuzsi, aki egy éve ment el

– Bejött hozzám, megölelt, alacsony pulzusra és hasfájásra panaszkodott. Láttam, hogy imbolyog. Leült a székre, majd hirtelen előrezuhant. Nem vett levegőt. Hívtam a mentőket. Elkezdtem az újraélesztést, majd perceken belül megérkezett a segítség – mondta Csire Zsuzsi édesanyja egy évvel ezelőtt. Tóthmartinez Beatrix ekkor már tudta, ezúttal nem fogja visszakapni a lányát, akinek életéért az orvosok öt órán át küzdöttek.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a debreceni Csire Zsuzsi egészségesen született, ám tízéves korában súlyos, vírusos eredetű szívizomgyulladást kapott. Egyetlen esélye a szívtranszplantáció maradt: előbb 2013-ban esett át a szívműtéten, a szervezete azonban ellenanyagokat termelt az új szív ellen, ezért 2021-ben ismét életmentő beavatkozásra volt szükség. Az immunrendszere viszont akkor sem fogadta be a szervet, akut kilökődési reakciók jelentkeztek. Orvosai ekkor mondták el Zsuzsinak, szíve talán csak néhány hónapig, jobb esetben pár évig doboghat még. A lány elhatározta, amíg a szíve dobog, addig igyekszik minél több élményt megélni.

Csire Zsuzsi szenvedélyesen rajongott a lovakért is (Forrás: Facebook)

Zsuzsi nem vesztegette az idejét: egy debreceni tűzoltóautó emelőkosarából nézhette a várost, máskor korongot dobhatott be a DEAC Újpest elleni meccsén, de nagy vágya teljesült azzal is, amikor egy lovas fotózáson vett rész az ország legjobb díjugrató lovával, Mezőhegyes Chabalával – idézte fel a Haon. Máskor hőlégballonból csodálta meg Budapest panorámáját és néhány kávézót is felavatott. A fiatal lány akkor úgy nyilatkozott:

Akik nem ismernek, nem tudják, de én a legkisebb dolgoknak is iszonyatosan tudok örülni. Anyának is mondtam, hogy nem feltétlenül a felajánlások esnek jól, hanem az, hogy annyi szeretet árad felém, amit én eddig sosem éreztem. Mikor megtudtuk, hogy baj van, akkor bezárkóztam, nagyon egyedül voltam a betegségemmel. Most, hogy rengetegen felkaroltak, ez erőt ad.

Hozzátette:

valaki azt írta, inkább nekem adja a szívét, csak hogy én élhessek.

Zsuzsi arról is beszélt, szeretett volna segíteni halálával is, és felajánlani a szerveit, ez a kívánsága viszont nem teljesülhetett a gyógyszerek miatt, amelyeket szednie kellett.

A mindössze 21 éves Csire Zsuzsi élete utolsó hónapjaiban az álmainak élt, ám listáját végül nem tudta kipipálni teljesen, 2024. április 9-én végleg feladta a szíve a hosszan tartó küzdelmet.

Csire Zsuzsi történetét ide kattintva elolvashatja.