Elhunyt a szívbeteg Csire Zsuzsi, aki élete utolsó hónapjaiban álmai szerint élt

– Bejött hozzám, megölelt, alacsony pulzusra és hasfájásra panaszkodott. Láttam, hogy imbolyog. Leült a székre, majd hirtelen előre zuhant. Nem vett levegőt. Hívtam a mentőket. Elkezdtem az újraélesztést, majd perceken belül megérkezett a segítség – idézte fel Csire Zsuzsi édesanyja. Tóthmartinez Beatrix arról is beszélt, lánya életéért az orvosok öt órán át küzdöttek, de Zsuzsi szíve végül feladta. – Az utóbbi időben többször volt rosszul, mégis az utolsó percig küzdött, nem adta fel sohasem – írta közösségi oldalán.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a debreceni Csire Zsuzsi egészségesen született, ám tízéves korában súlyos, vírusos eredetű szívizomgyulladást kapott. Egyetlen esélye a szívtranszplantáció maradt: előbb 2013-ban esett át a szívműtéten, a szervezete azonban ellenanyagokat termelt az új szív ellen, ezért 2021-ben ismét életmentő beavatkozásra volt szükség. Az immunrendszere viszont most sem fogadta be a szervet, akut kilökődési reakciók jelentkeztek. Orvosai ekkor mondták el Zsuzsinak, szíve talán csak néhány hónapig, jobb esetben pár évig fog dobogni. A lány elhatározta, amíg a szíve dobog, addig igyekszik minél több élményt megélni.

Csire Zsuzsi Forrás: Facebook

A fiatal lány éppen ezért egy bakancslistát készített, amelynek megvalósításában az egész ország segített neki: kipróbálhatta a vívást, de járt a fővárosban színházban, és néhány kávézót is felavatott, de készültek róla profi fotók is. A fiatal lány akkor úgy nyilatkozott:

– Akik nem ismernek, nem tudják, de én a legkisebb dolgoknak is iszonyatosan tudok örülni. Anyának is mondtam, hogy nem feltétlenül a felajánlások esnek jól, hanem az, hogy annyi szeretet árad felém, amit én eddig sosem éreztem. Mikor megtudtuk, hogy baj van, akkor bezárkóztam, nagyon egyedül voltam a betegségemmel. Most, hogy rengetegen felkaroltak, ez erőt ad – árulta el, majd hozzátette: valaki azt írta, inkább nekem adja a szívét, csak hogy én élhessek.

Régen az volt a kívánságom, hogyha én egyszer innen eltávozok, akkor a hajamat, a szerveimet, amik épek, azokat adják oda más embereknek. Hadd segíthessek én is a magam módján, éljenek mások, ha én már nem élhetek. Ez a kívánságom nem teljesülhet a gyógyszerek miatt

A beteg lány listáján a hétköznapi vágyak, mint a sátrazás, a korcsolyázás vagy a kutyasétáltatás mellett a nagyobb álmok is helyet kaptak: szerette volna látni a tengert, Párizst és Görögország legszebb helyeit is, ám ezekre már nem jutott ideje.

Egy ország búcsúzik Csire Zsuzsitól

A lány halálhíre mindenkit megrendített, a családja és barátai mellett számos előadóművész, szervezet, civil szervezet búcsúzott tőle, így többek között a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Református Szeretetszolgálat Kutató- és Mentőcsoportja is. – Zsuzsi nem csupán csapatunk tagja volt, hanem a legkeményebb, legbátrabb önkéntes tűzoltónk, aki sosem ismerte a félelmet – írták közösségi oldalukon.

Borítókép: Csire Zsuzsi (Forrás: Facebook)