Inkább az ablakból nézegesse a madarakat, mert a kedves tavasz most nem tervez Magyarországra jönni

Éjszaka a legkisebb eséllyel a Tiszántúlon eshet, majd szombat délutántól máshol is csökken a csapadékhajlam, északkelet felől egyre nagyobb területen süt ki a nap. Legtovább a nyugati, délnyugati tájak maradnak felhősek. Szombaton már az ország keleti felén is több helyen lesz erős az északias szél, néhol viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 15 és 23 fok között valószínű, a legtovább felhős nyugati, délnyugati tájakon lesz a leghűvösebb, míg a déli, délkeleti tájakon a legmelegebb idő.