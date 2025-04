Mutatjuk, milyen internetes tartalmakra kattintanak a legtöbben

Noha a Robert Fico és Donald Trump elleni merényleteket, majd az amerikai republikánusok győzelmét és Bassár el-Aszad szír elnök bukását is hatalmas médiaérdeklődés övezte tavaly, a hazai internetezőket mégsem a nagy visszhangot kiváltó nemzetközi események, hanem a belföldi aktualitások és a sporthírek foglalkoztatták – állapította meg friss jelentésében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).

A hatóság legfrissebb tanulmányában ezúttal a legnépszerűbb hazai hírportálok és Facebook-oldalak publikációit, valamint az ezekre érkezett olvasói reakciókat elemezve mutatja be a magyarok 2024-es online médiahasználati szokásait.

A jelentésből kiderül, hogy a magyarok tavaly közel 30 százalékkal többször nyitottak meg online tartalmakat, mint 2023-ban, ennek ellenére a hazai online médiapiac némileg veszített a jelentőségéből, miközben a külföldi közösségimédia-felületek elérései növekedtek. A magyar weboldalak tavaly is az év első két hónapjában produkálták a legnagyobb elérésszámot, heti bontásban pedig a hétfők voltak a legforgalmasabbak, míg szombatonként átlag alatti volt az elérésszám.

A nemzetközi események helyett jobban érdekelték a magyarokat a sporttal kapcsolatos hírek (Forrás: Pexels)

Tarolt a sport, az önkormányzati választás és a kegyelmi ügy is

A tanulmány górcső alá vette a legnépszerűbb hírportálok aktivitását is, megállapítva, hogy azokon különösen a belföldi hírek és a sportesemények keltették fel az olvasók érdeklődését, míg a nemzetközi színtér eseményei – kevés kivétellel – inkább háttérbe szorultak.

Az év eleji kegyelmi ügyön, illetve az ahhoz kapcsolódó eseményeken túl kiemelt figyelmet, sőt az elmúlt három év legnagyobb médiavisszhangját produkálta az európai parlamenti és magyarországi önkormányzati választások másnapja.

Június 10-én az olvasók csaknem 9,3 milliószor nyitották meg az NMHH által vizsgált online hírportálok valamelyikét.

A labdarúgó Európa-bajnokság és a párizsi olimpia tavaly igazi sportlázban tartotta az online közbeszédet, így például a Facebookon ismét az M4 Sport oldala zsebelhette be a legtöbb lájkot és megosztást.

Részben ezen sportlázhoz köthető, hogy az előző évekhez hasonlóan 2024-ben is a „magyar” és a „válogatott” szavak voltak a hazai Facebook-posztok leggyakrabban használt kifejezései. Az olimpián és a labdarúgó Európa-bajnokságon túl a Facebookot is elsősorban a hazai aktualitások tematizálták: felkapott volt egyebek mellett az EP-listavezetők májusi vitája, a mobiltelefonok közoktatási intézményeken belüli szeptemberi korlátozása, valamint a Futni mentem című film év végi hatalmas sikere is.

A közösségi platformon a legtöbb megosztást a Duna Televízió október 6-án posztolt videója érte el, amelyben Kudlik Júlia televíziós személyiség beszélt arról, hogyan lehet méltóságteljesen idősödni.

A legnépszerűbb posztok csaknem felét ugyan az M4 Sport és a Nemzeti Sport oldala publikálta, az év legtöbbet lájkolt bejegyzését mégis a Paramount Network Hungary oldala tette közzé januárban. A tévécsatorna nagy sikerű videója Jim Carrey születésnapja alkalmából tisztelgett a kanadai–amerikai színész munkássága előtt.