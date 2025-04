Káosz az M3-ason: teljes szélességében lezárták az autópályát Budapest felé

Teljes útzár van érvényben az M3-as autópályán a főváros felé vezető oldalon, a 59-es és a 60-as kilométerszelvény között, miután Hort közelében felborult egy kamion – közölte a katasztrófavédelem. A gyöngyösi és hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, a forgalmat pedig a 60-as kilométernél megállították. Az Útinform tájékoztatása szerint aki teheti, a Gyöngyös-Nyugat–Hort csomópontnál térjen le a 3-as főútra.

Közben új szakaszt adtak át az M44-es autóúton, amely mostantól Tiszakürt és az M5-ös autópálya között is használható. Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele-hídon továbbra is tart a burkolatfelújítás, a 77-es és 82-es kilométer között változott a forgalmi rend: a Dunavecse felé vezető két sáv zárva van, a másik oldalon viszont már egy-egy sávon haladhat a forgalom.

Nemcsak a közutakon, hanem a határokon is változásokkal kell számolni. A szlovák és osztrák hatóságok ideiglenes ellenőrzést vezettek be a páros ujjú patás állatok körében észlelt ragadós száj- és körömfájás miatt. 2025. április 8. és május 7. között több kishatárátkelőt lezártak a Magyarországgal szomszédos szlovák régiókban. Ezek közé tartozik például Ipolydamásd–Helemba, Letkés–Szalka, vagy Drégelypalánk–Ipolyhídvég is. A nagyobb határátkelőhelyeken – mint Rajka vagy Komárom – fertőtlenítő kapus kezelés után lehet belépni Szlovákia területére – írja az Útinform.

Ausztria irányába is korlátozásokkal kell számolni: több kis határátkelőt teljesen lezártak, például Ágfalva–Somfalva vagy Harka–Sopronkeresztúr között. A működő átkelőkön torlódásokra és hosszabb várakozásra kell készülni, ezért a rendőrség azt javasolja, hogy aki teheti, halassza el az utazását, vagy indulás előtt tájékozódjon a rendőrség hivatalos honlapján.