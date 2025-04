Újabb szervezet határolódott el Magyar Péter hazaáruló EP-képviselőjétől

A Nemzeti Fórum Egyesület elítéli és elutasítja Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselőjének kijelentéseit – közölte a szervezet szombaton az MTI-vel. Tudatták azt is: a szervezet országos gyűlése szombaton döntött arról, hogy csatlakoznak a kijelentések miatt szerveződött fővárosi demonstrációhoz.

Tudjuk, hogy a Magyar Péter-féle Tisza Párt létrejötte óta idegen érdekeket szolgál, miközben az árulást alapértéknek veszi

– tartalmazza a szervezet közleménye, hozzátéve, emiatt Kollár Kinga szavai nem okoztak nekik meglepetést, az az elvtelen arrogancia, ahogyan mindezt előadták és azóta is magyarázzák, már annál inkább.

Rengetegen tüntettek Kollár Kinga kijelentései miatt a Millenárison Fotó: Havran Zoltán

A közlemény úgy folytatódik, hogy ami a jobboldal közösségének eddig is nyilvánvaló volt, most sokaknak világossá válhat: a nemzeti képviselők Brüsszelben is Magyarországot, a baloldaliak Magyarországon is az országunkat nyúzó Brüsszelt képviselik – vélekedett az elnök.

A Nemzeti Fórum országos gyűlése döntött arról is, hogy csatlakoznak a kijelentések miatt szombatra, a fővárosba szervezett demonstrációhoz.

Lezsák Sándor az MTI-nek a szervezet országos gyűléséről szólva elmondta: hangsúlyos szerepet kapott a jövő évi országgyűlési választásokra való felkészülés, emellett a résztvevők meghallgatták és elfogadták az elnöki beszámolót, majd vendégeik – Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP EP-képviselőcsoportjának vezetője, Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke és Sztojka Attila, a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára – tartottak egy-egy előadást.