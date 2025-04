Magyarország már „bezzeg Szlovákia” előtt jár

Egy főre jutó GNI, vásárlóerő-paritáson mérve

A GNI (Gross National Income, bruttó nemzeti jövedelem) a GDP-hez képest kevésbé ismert mutató, de kifejezőbb lehet sok esetben, mivel ez a helyben maradó, nemzeti jövedelmeket vizsgálja, ebben az esetben is egy főre kivetítve. Ezt a mutatót vizsgálva is látható, hogy a két ország szinte fej-fej mellett haladt 2005-ig, amikor is Szlovákia elhúzott Magyarország mellett.