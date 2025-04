Még nem ért véget Ókovács Szilveszter ügye, reagált a médiaszövetség

Növekvő aggodalommal figyeli a Magyar Nemzeti Médiaszövetség azt, hogy a mesterséges intelligencia (MI) terjedése egyre több mesterségesen generált, testszégyenítő, hamis kép létrejöttét okozza, amelyek közül egyre több jelenik meg a fősodratú médiában – közölte a Magyar Nemzeti Médiaszövetség. Álláspontjuk szerint az alapvető etikai normák betartása a mesterséges intelligencia használata esetén különösen fontos, ezért arra kérik a szakma képviselőit, hogy vegyenek részt a MI-vel kapcsolatos önszabályozó normák megalkotásában.

Ókovács Szilvesztert próbálták meg lejáratni egy MI-képpel (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Ahogy a Magyar Nemzet is beszámolt róla legutóbb Ókovács Szilveszterről, az Operaház főigazgatójáról készült egy lejáratókép az MI segítségével. Ókovács Szilveszter a kép és a hozzá tartózó támadások miatt bejelentette: jogi lépéseket fog tenni az őt érő inzultus miatt.

A médiaszövetség az esettel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a lejárató kép sok helyen megjelent, és bár szinte mindegyik orgánum jelezte, hogy mesterséges intelligencia generálta a képet, ettől még sok portál megmutatta magát a képet is. Ezt pedig már aggályosnak tartja a szövetség.

Emellett azt is kifogásolták, hogy voltak olyan orgánumok, melyek címadásukban nem domborították ki, hogy egy mesterségesen készített képről van szó, szinte inkább a testszégyenítés motívumára koncentráltak.

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség álláspontja szerint Ókovács Szilveszternek jogában áll a róla készült előnytelen képet megjelentetni, mivel ezzel a gesztussal is azt bizonyítja, hogy a kép valótlan. Azonban a történtekről beszámoló, akár a legjobb szándékkal készült tudósításokban is szigorúan ügyelni kell arra, hogy az eredetileg is sértő szándékot egy médium ne erősítse fel.

Úgy gondoljuk, minden hasonló esetben hangsúlyosan fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a közzétett fotó egy manipulált felvétel, amely mások megalázására, becsületének megsértésére alkalmas

– hangsúlyozták.

A mesterséges intelligencia rohamos terjedése egyre újabb és újabb dilemmákat hoz felszínre – jelezték. Hozzátették: fokozott óvatosságra intenek minden újságírót az MI generálta képek és szövegek felhasználása során. Valamint sürgetik az alapvető etikai normák rendezését, az egyértelmű és életszerű szabályozást.