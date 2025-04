Megvan, mikor helyezik örök nyugalomra a kislányt, aki meghalt, miután belesett a telefonja a fürdővízbe

Hozzáfűzik, az édesapja a gyászhír mellett egy szívszorító fotómontázst is közzétett a közösségi oldalán. Ebből kiderül, hogy Laura rajongott az állatokért és rengeteg barátja is volt. Utolsó útjára Laurát nagyon sokan szeretnék elkísérni, a barátaik nagyon együttéreznek a halott kislány családjával.

A Magyar Nemzet korábban beszámot arról, hogy Laurának megégett a bal oldala, a szíve leállt, és a helyszínre érkező mentősök többször is újraélesztették. Sikerrel is jártak, így a lányt mentőhelikopter vitte kórházba, azonban az állapota válságos volt. Szerdán érkezett a hír, hogy meghalt. Ismerősei és barátai imaláncot is indítottak érte és közösségi oldalakon is búcsúztatták.