Elárulta Tasnádi Péter, hogy mire számíthat a börtönben Gyárfás Tamás

Ha a börtönben nem fűtenek be eléggé, a rabok majd' megfagynak. Nyáron pedig a légkondi hiányában – képletesen szólva – meg lehet dögleni. Az ételek adagja egy birkának is kevés, ráadásul azt is a szabályok határozzák meg, hogy ki mikor nézhet tévét – fogalmazott Tasnádi Péter a BorsOnline-nak arról, hogy mire készülhet a börtönben Gyárfás Tamás.