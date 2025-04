Jard – A magyar „keresztapa” javaslatai Gyárfásnak – interjú Tasnádi Péterrel + videó

Keresztapa? A szervezett bűnözés vezetője? Már kisnyugdíjas? Manapság is számtalan kérdés övezi Tasnádi Péter életét. Sokan tartanak tőle még most is, éveket ült börtönben. Ahogy ő maga fogalmazott, már csak egy ügye van folyamatban, ahol első fokon bűncselekmény hiányában felmentették és reméli, hamarosan minden tisztázódik. Közben Gyárfás Tamásnak ad tanácsokat, hogy miként foglalja el magát a börtönben, miközben a perújításra vár. Kisléghi-Nagy Rudolf műsorvezetőnknek Tasnádi Péter adott interjút a Jard című műsorunkban, aki sokat szerepelt a Riasztás névre hallgató televíziós adásaikban is.

Péter, Péter, ha így folytatod, börtönbe kerülsz – ezt még nagymamája mondta Tasnádi Péternek.

Műsorvezetőnk idézte fel a történetet, amit Tasnádi nem tagadott. Kérdésre válaszolva azt mondta, ő soha nem volt veszélyes, azok tartanak tőle, akik nem ismerik személyesen és csak olvastak róla, cserében, akiknek pénzt adott kölcsön inkább ráhívták a hatóságokat, de napjainkra minden rendeződött – tette hozzá.

Elismerte azt is, hogy amikor a keresztapa szerepet megkapta a sajtótól és az alvilágtól, erre rá is játszott.

Mint fogalmazott, az is egy fricska volt, amikor egyszer a „gyűjtőből” szabadult, ott maszkos, kigyúrt emberek várták egy nagyon drága autóval. De vissza az időben, ugyanis rátértek az 1990-es évekre, amikor Tasnádi Péter egy őrző-védő szolgálatot alapított. Az interjúban úgy fogalmazott, hogy a fegyveres leszámolásokban nem vett részt, igazi bunyósokkal, sportolókkal dolgozott. Az erőfölény volt a lényeg.

Műsorvezetőnk felidézte az akkor még létező Flört diszkós esetet is, ahol arra kérték meg Tasnádi embereit, hogy puszta erővel, jelenléttel demonstráljanak az alvilágban.

Tasnádi szerint a már sokszor emlegetett Szlávy Bulcsú - féle brigád fenyegetőzött akkoriban. Ez egy nagyon kemény sztori volt, amelynek minden részletéről beszámolt adásunk vendége.

Tasnádi Péter összesen 13 évet ült börtönben. Keménykedni is próbáltak vele, de a rabtársai nyilatkozatban is megvédték, hogy nem ő volt a felbujtó – tudatta az egykori keresztapa.

Ha már elzárás, itt került képbe Gyárfás Tamás, akit hét évre ítéltek el a Fenyő-gyilkossággal kapcsolatban. Tasnádi azt javasolta neki, hogy tartson különórákat az elítélteknek, mivel végzettsége szerint magyar-történelem szakos tanár, ezzel is elfoglalhatja magát. Sokkal több a Jardban.