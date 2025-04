Nem sértettek jogot az Elk*rtuk készítői – Az Alkotmánybíróság is elutasította Hann Endre panaszát

„A következő mérésben már 120 százalék lesz a Tisza. Hann Endre Medián-vezér az Alkotmánybíróságon is pert vesztett az Elk*rtuk című film készítővel szemben!” – kommentálta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője azt a hírt, hogy nem adott helyt Hann Endre panaszának az Alkotmánybíróság, így jogerősen is lezárult a közvélemény-kutató kontra Megafilm per. A Medián ügyvezetője azt sérelmezte, hogy a Keith English rendezésében, Kálomista Gábor és Helmeczy Dorottya producerek közreműködésével készült, Elk*rtuk című filmben őt kompromittáló módon ábrázolták.

A film elején a „megtörtént események alapján” felirat szerepelt, és egy közlemény szerint az „Endre” nevű karakter cselekedeteit Hann valós tettei inspirálták. A történet azt sugallta, hogy a kutató 2006-ban hamis adatokat közölt az MSZP–SZDSZ-koalíció javára, és részt vett politikai döntésekben, például a rendőrség Fidesz-megemlékezőkre irányításában október 23-án.

Hann először részben nyert: első fokon a bíróság neki adott igazat, de a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon elutasította keresetét, ezt az ítéletet pedig a Kúria is helybenhagyta. Végül az Alkotmánybíróság öttagú tanácsa is úgy ítélte meg: a Kúria döntése nem sérti az Alaptörvényt, mert a véleménynyilvánítás szabadsága és az emberi méltósághoz való jog közötti alkotmányos egyensúlyt megfelelően értékelte.

A testület kiemelte: Hann közszereplői tevékenysége révén személyiségi jogainak védelme nem lehet olyan szintű, mint egy magánszemélyé. A filmben való ábrázolása pedig ezen a mércén még nem lépte túl a jogsértés határát.