Szívszaggató: így búcsúzott iskolája az áramütést szenvedett nyíregyházi kislánytól

Pszichológusok segítik a tragédia feldolgozását a Herman Ottó Tagintézményben – adta hírül a Szon. Mint írták, az orosi iskola dolgozóit, pedagógusait és tanulóit mélyen megrendítette a 6. osztályos Laura halála, akit a fürdőkádban ért súlyos áramütés.

A nyíregyházi Herman Ottó Tagintézmény (Fotó: Szon/Sipeki Péter)

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a miskolci kórházban egy héten át küzdöttek az orvosok, hogy megmentsék a 13 éves tinédzser életét. A fürdőkádban mobilozás közben áramütést szenvedett lány ismerősei és barátai imaláncot is indítottak érte. Szívszorító üzenetben búcsúzott szeretett diákjától az iskola még a tavaszi szünetben. Ide kattintva olvashatja el a megható verset, amellyel az iskola búcsúzott tőle, továbbá azt is, hogy a többi diák milyen módon dolgozza fel Laura elvesztését, valamint megnézhet egy fotógalériát a gyászoló iskoláról.