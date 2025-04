Hamarosan a kétgyermekes anyák is adómentesek lesznek

Nem egy üres ígéretet hirdetett ki a kormány

– A jövőt támogató intézkedés született, ahol nem arról van szó, hogy az állam beszedi az adókat, majd a saját belátása szerint támogatja a társadalom szereplőit, hanem már be sem szedi ezt a pénzt, és ezzel pontosan azokat támogatja a kormány, akik támogatásra méltók és szükségük van arra, hogy ezek az adóforintok náluk maradjanak – fogalmazott Herbert Gábor nemrégiben a Magyar Nemzetnek, miután Orbán Viktor élethosszig tartó szja-mentességet hirdetett a két- és háromgyermekes édesanyák számára is az évértékelő beszédében (a négygyerekes édesanyák már eddig is szja-mentességet élveztek).

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke szerint a kormány nem egy üres ígéretet hirdetett ki, hanem egy gazdaságilag is megalapozott intézkedésről van szó.

– A miniszterelnök évértékelő beszédében arról szólt először, hogy szeretné a gazdaságunkat megerősíteni, például a száz új gyár programmal. Ez azért fontos, mert ezzel Orbán Viktor biztos alapokra helyezi, hogy a két- és háromgyermekes édesanyák adómentességét biztosítani tudja a kormány – hívta fel a figyelmet Herbert Gábor, aki arra is kitért, az intézkedésnek van egy másik, fontos üzenete is az édesanyák felé.

Herbert Gábor szerint egy jövőt támogató intézkedés született az szja-mentesség bejelentésével (Fotó: NOE/Villányi Máté)

– Orbán Viktor hangsúlyozta, fontosnak tartja, hogy az édesanyák biztonságban érezzék magukat. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete ezt különösképp üdvözli, hiszen pontosan látjuk a szervezetünkben és a környezetünkben is, hány olyan család van, ahol az édesanyák nehéz helyzetbe kerülnek. A válási statisztikákból jól látjuk, hány család bomlik fel és kerülnek bizonytalan helyzetbe az édesanyák: részben azért, mert egy hosszabb időszak kimarad nekik munkavállalóként, és gyakorlatilag kezdőként kell bizonyítaniuk a munkaerőpiacon, részben pedig az édesapa hiánya miatt, amely nemcsak a nevelés miatt hátrány, hanem a jövedelem szempontjából is nehézséget okozhat – vélte a NOE elnöke, aki szerint a kormány intézkedései lehetőséget adnak arra, hogy a két- és háromgyermekes édesanyák is biztonságban érezzék magukat az anyagi stabilitás megteremtésével.