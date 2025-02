Mintegy egymillió családnak biztosít előrelépést az szja-mentesség kiterjesztése

– Európa legnagyobb adócsökkentési programja mintegy egymillió családnak − 650 ezer kétgyermekes és 250 ezer háromgyermekes édesanyának − biztosít jelentős anyagi előrelépést az szja-mentesség kiterjesztésével és a gyermekek után járó adókedvezmény megduplázásával − mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában.

A kormány a harminc év alatti és 2020. január óta a négygyermekes édesanyák után a két- és a háromgyermekeseknek is bevezeti az élethosszig tartó szja-mentességet, ami a háromgyermekes édesanyák esetében idén októberben lép életbe, a kétgyermekes anyáknál pedig bevezetése lépcsőzetesen történik, első lépésben jövő januártól. A bevezetés pontos menetéről a héten egyeztetnek a családszervezetekkel − fűzte hozzá. A kormány ezen felül szja-mentességet biztosít a csecsemőgondozási díj (csed) és a gyermekgondozási díj (gyed) után, és két lépcsőben − július elsejével, majd 2026. január elsejével – megduplázzák a gyermekek után járó adókedvezményt.

Ez két gyermek után nyolcvanezer forintra, három vagy több gyermek után pedig 198 ezer forintra emelkedik havonta. Az szja-mentesség és a családi adókedvezmény megduplázása egy kétgyermekes családnál havi 130 ezer forintos pluszforrást, háromgyermekeseknél pedig havi 190 ezer forintot jelent.

Hankó Balázs hangsúlyozta: a magyar családpolitika lényeges eleme, hogy nem odaadják, hanem ott hagyják a családoknál a forrásokat. Az intézkedéscsomag üzenete, hogy a gyermekvállalás ne anyagi hátrányt, hanem előnyt jelentsen a családoknk − tette hozzá.

A korábban bejelentett támogatási intézkedésekről elmondta, már több mint tízezren igényeltek munkáshitelt, közülük ötezernek már ki is utalták azt, a vidéki otthonfelújítási programot pedig kiterjesztették az idősekre is. A fiatalok lakhatását támogatja az ötszázalékos lakáshitel-kamatplafon, valamint a munkáltatók által adókedvezménnyel folyósított 150 ezer forintos lakhatási támogatás. Megjegyezte: a 18 ezer férőhellyel megépülő Diákváros nemcsak az elérhető kollégiumi helyek számát növeli jelentősen, hanem az albérletárakat is csökkentheti a fővárosban. Orbán Viktor miniszterelnök hétvégén ismertetett intézkedéseitől a kormány azt várja, hogy tovább erősödik a családok anyagi biztonsága és ezzel a magyar gazdaság – ismertette az MTI.