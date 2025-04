Adatgyűjtés a Tisza Párt álnépszavazása

A kitöltők valós száma mellett az is aggályokat vet fel, hogy a személyes adatait is meg kell adnia az érdeklődőknek. Ez felveti annak a gyanúját, hogy a kérdőív nem más, mint egyszerű adatgyűjtés a Tisza Párt számára. Azonban a kérdésekkel is számos probléma van, így például azzal is, amely szerint egy politikus legfeljebb nyolc évig, azaz két cikluson át lehetne miniszterelnök. Még 2017-ben a Momentum volt az, amelyik erről a kérdésről akart népszavazást tartani, azonban a Kúria indoklása szerint egy ilyen korlátozás az Ország­gyűlés döntési szuverenitását érintené, ezért az alaptörvény módosítását igényelné amellett, hogy megbontaná a népképviseleti szerv státusának jelenlegi, alaptörvényen alapuló szabályait.