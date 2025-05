Átvilágítják a fővárosi cégeket – Így döntött szerdai ülésén a közgyűlés

Ami még ennél is fontosabb, hogy három cégvezető esetében Orbán Árpád nem tesz javaslatot, így átmenetileg továbbra is Walter Katalin lesz a Budapesti Közlekedési Központ, Mártha Imre a Budapesti Közművek vezetője, a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) vezetését pedig a megbízott igazgató, Takács Péter fogja ellátni. Így a főváros két legnagyobb cégét továbbra is Gyurcsány Ferenc emberei fogják irányítani. Mindemellett azzal, hogy három cég esetében Orbán Árpád nem terjesztett fel új neveket, érvénytelenné válik a pályázat. Vagyis május 31-ét követően új pályázat kiírására lesz szükség, ami tovább nyújtja a kiválasztási folyamatot.

Komoly előterjesztésekkel készült a Fidesz-frakció

Ismét beadták a kormánypártok a februári előterjesztésüket, amelyben kezdeményezik a fővárosi önkormányzat és a Budapest tulajdonában lévő cégek gazdasági átvilágítását. Februárban ezt az előterjesztést nem támogatták a közgyűlés baloldali frakciói, azonban miután az elmúlt időszakban a BKV körül több korrupció botrány is napvilágot látott,

a fővárosi Fidesz ismét javaslatot tesz az átlátható működés alapjait megteremtő teljes átvilágításra. Ebből ugyanis az is kiderülhet, hogy a főváros legnagyobb cégei az elmúlt években mire és kikre költöttek el több száz milliárd forintot.

Az előterjesztést végül a közgyűlés támogatta, így megindulhat a legnagyobb fővárosi cégek átvilágítása. A döntés értelmében átvilágítják a BKV-t, sőt, a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló valamennyi gazdasági társaságot, illetve megvizsgálják annak a lehetőségeit, hogy a BKV külsős cégek bevonása helyett maga értékesítse a reklámfelületeit.

A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében új vezérigazgatói pályázatot hirdetnek a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a BKV esetében. A képviselők felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a BKK és a BKV esetében a folyamatban lévő vezérigazgatói pályázatot nyilvánítsa eredménytelenné, majd változatlan tartalommal hirdesse meg újra harminc napos határidővel.

A kormánypártok kezdeményezésére tárgyalni fogják a főváros drogpárti stratégiájának újragondolását is. A kormánypártok szerint ugyanis a kormányzat az elmúlt időszakban számtalan olyan intézkedést hozott, amely a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények esetében szigorított a büntetési tételeken. Ehhez a gondolkodásmódhoz pedig igazodnia kell a fővárosi drogstratégiának is, amelyet a múltban többen is komoly kritikával illettek, illetve drogpártinak neveztek, ugyanis támogatja az úgynevezett alacsony küszöbű ellátásokat. A testület a korábbiakhoz hasonlóan ezúttal sem támogatta a drogellenes stratégia létrehozását.