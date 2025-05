Csődhelyzet árnyékában a Fővárosi Közgyűlés

Ismét beadják a kormánypártok a februári előterjesztésüket, amelyben kezdeményezik a fővárosi önkormányzat és a Budapest tulajdonában lévő cégek gazdasági átvilágítását. Februárban ezt az előterjesztést nem támogatták a közgyűlés baloldali frakciói, azonban miután az elmúlt időszakban a BKV körül több korrupció botrány is napvilágot látott,

a fővárosi Fidesz ismét javaslatot tesz az átlátható működés alapjait megteremtő teljes átvilágításba. Ebből ugyanis az is kiderülhet, hogy a főváros legnagyobb cégei az elmúlt években mire és kikre költöttek el több százmilliárd forintot.

Szintén a kormánypártok kezdeményezésére tárgyalni fogják a főváros drogpárti stratégiájának újragondolását is. A kormánypártok szerint ugyanis a kormányzat az elmúlt időszakban számtalan olyan intézkedést hozott, amely a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények esetében szigorított a büntetési tételeken. Ehhez a gondolkodásmódhoz pedig igazodnia kell a fővárosi drogstratégiának is, amelyet a múltban többen is komoly kritikával illettek, illetve drogpártinak neveztek, ugyanis támogatja az úgynevezett alacsony küszöbű ellátásokat.