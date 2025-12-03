Hatalmas csapás az orosz–ukrán háborúban: ennek következménye lesz

Mint arról korábban beszámoltunk, öt órán át tartó tárgyalást folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint Trump veje, Jared Kushner, de a megbízható források szerint nem sikerült áttörést elérni az ukrajnai békemegállapodás ügyében.

A Kreml szóvivője konstruktívnak nevezte a moszkvai találkozót, Jurij Usakov elnöki tanácsadó azonban leszögezte:

Egyetértettünk néhány ponttal… de néhány dolgot kritizáltunk. Kompromisszumos változatot még nem dolgoztunk ki. Sok munka áll még előttünk.

Az amerikai delegáció a távozása óta nem nyilatkozott.

A tárgyalások előtt Putyin élesen bírálta az európai vezetőket, akik Kijev védelmi harcát támogatják 2022 óta. Az orosz elnök szerint az európai politikusok abban a tévhitben élnek, hogy stratégiai vereséget mérhetnek Oroszországra.

Nem tervezzük, hogy háborúba kezdjünk Európával

– hangsúlyozta, „de ha Európa hirtelen háborút akar és el is kezdi, mi készen állunk most azonnal” – tette hozzá.