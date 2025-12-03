Több üzemanyagtartály is megrongálódott az ukrán fegyveres erők éjszakai támadásában a Voronyezsi területen a Lenta.ru szerint. Ezeket a részleteket Alekszandr Guszev, az oroszországi régió kormányzója tette közzé Telegram-csatornáján. Megjegyezte, hogy az incidens egyetlen járásban történt. A voronyezsi polgármester szerint a kár kisebb mértékű volt – írja az Origo.
Hatalmas csapás az orosz–ukrán háborúban: ennek következménye lesz
Ukrajna az éjszaka folyamán dróntámadást hajtott végre a voronyezsi térségben, amely során több üzemanyagtartály is megrongálódott – jelentette a régió kormányzója. A hivatalos tájékoztatás szerint nem keletkezett tűz, személyi sérülés sem történt, miközben az orosz légvédelem összesen 102 ukrán drónt semmisített meg az éjjel.
Guszev tájékoztatása szerint nem csaptak fel lángok, és az első jelentések alapján senki sem sérült meg.
A portál korábban azt írta, hogy az éjszaka során összesen 102 ukrán drónt semmisített meg az orosz légvédelem több régió felett. A legtöbb, 26 drónt a Belgorodi térségben lőtték le, míg további négyet a Voronyezsi régióban hatástalanítottak.
Gennagyij Dorosev századparancsnok korábban azt nyilatkozta, hogy az ukrán katonák pánikba estek a Krasznoarmejszkért vívott ütközet során.
További Külföld híreink
Mint arról korábban beszámoltunk, öt órán át tartó tárgyalást folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint Trump veje, Jared Kushner, de a megbízható források szerint nem sikerült áttörést elérni az ukrajnai békemegállapodás ügyében.
A Kreml szóvivője konstruktívnak nevezte a moszkvai találkozót, Jurij Usakov elnöki tanácsadó azonban leszögezte:
Egyetértettünk néhány ponttal… de néhány dolgot kritizáltunk. Kompromisszumos változatot még nem dolgoztunk ki. Sok munka áll még előttünk.
Az amerikai delegáció a távozása óta nem nyilatkozott.
A tárgyalások előtt Putyin élesen bírálta az európai vezetőket, akik Kijev védelmi harcát támogatják 2022 óta. Az orosz elnök szerint az európai politikusok abban a tévhitben élnek, hogy stratégiai vereséget mérhetnek Oroszországra.
Nem tervezzük, hogy háborúba kezdjünk Európával
– hangsúlyozta, „de ha Európa hirtelen háborút akar és el is kezdi, mi készen állunk most azonnal” – tette hozzá.
További Külföld híreink
Borítókép: Októberben rekordmennyiségű drónészlelést regisztráltak (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkij pofára esett: nem tárgyalnak vele az amerikaiak
Az orosz–ukrán kompromisszum továbbra is távolinak tűnik.
Az ukrán tévében támadja Orbán Viktort Magyar Péter barátja
Történik ez azután, hogy a magyar miniszterelnök a békéért tárgyalt a világ vezetőivel.
Trump drasztikus lépésre szánta el magát a bevándorlás ügyében
Ezeket az országokat érinti.
Újságírókat fenyegetnek az Izrael-ellenes migránsok, egy zsinagógát is megrongáltak + videó
Egyre súlyosabb támadások érik az olasz sajtót.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zelenszkij pofára esett: nem tárgyalnak vele az amerikaiak
Az orosz–ukrán kompromisszum továbbra is távolinak tűnik.
Az ukrán tévében támadja Orbán Viktort Magyar Péter barátja
Történik ez azután, hogy a magyar miniszterelnök a békéért tárgyalt a világ vezetőivel.
Trump drasztikus lépésre szánta el magát a bevándorlás ügyében
Ezeket az országokat érinti.
Újságírókat fenyegetnek az Izrael-ellenes migránsok, egy zsinagógát is megrongáltak + videó
Egyre súlyosabb támadások érik az olasz sajtót.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!