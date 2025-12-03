Rendkívüli

Hatalmas a korrupciós botrány Brüsszelben, repülhet Von der Leyen

Hatalmas csapás az orosz–ukrán háborúban: ennek következménye lesz

Ukrajna az éjszaka folyamán dróntámadást hajtott végre a voronyezsi térségben, amely során több üzemanyagtartály is megrongálódott – jelentette a régió kormányzója. A hivatalos tájékoztatás szerint nem keletkezett tűz, személyi sérülés sem történt, miközben az orosz légvédelem összesen 102 ukrán drónt semmisített meg az éjjel.

2025. 12. 03. 8:51
Októberben rekordmennyiségű drón-észlelést regisztráltak Forrás: AFP
Több üzemanyagtartály is megrongálódott az ukrán fegyveres erők éjszakai támadásában a Voronyezsi területen a Lenta.ru szerint. Ezeket a részleteket Alekszandr Guszev, az oroszországi régió kormányzója tette közzé Telegram-csatornáján. Megjegyezte, hogy az incidens egyetlen járásban történt. A voronyezsi polgármester szerint a kár kisebb mértékű volt – írja az Origo.

A Voronyezsi területen az éjszaka folyamán üzemanyagtartályok rongálódtak meg
A Voronyezsi területen az éjszaka folyamán üzemanyagtartályok rongálódtak meg Fotó: HANDOUT / Russian Defence Ministry

Guszev tájékoztatása szerint nem csaptak fel lángok, és az első jelentések alapján senki sem sérült meg.

A portál korábban azt írta, hogy az éjszaka során összesen 102 ukrán drónt semmisített meg az orosz légvédelem több régió felett. A legtöbb, 26 drónt a Belgorodi térségben lőtték le, míg további négyet a Voronyezsi régióban hatástalanítottak.

Gennagyij Dorosev századparancsnok korábban azt nyilatkozta, hogy az ukrán katonák pánikba estek a Krasznoarmejszkért vívott ütközet során.

Mint arról korábban beszámoltunk, öt órán át tartó tárgyalást folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint Trump veje, Jared Kushner, de a megbízható források szerint nem sikerült áttörést elérni az ukrajnai békemegállapodás ügyében.

A Kreml szóvivője konstruktívnak nevezte a moszkvai találkozót, Jurij Usakov elnöki tanácsadó azonban leszögezte:

Egyetértettünk néhány ponttal… de néhány dolgot kritizáltunk. Kompromisszumos változatot még nem dolgoztunk ki. Sok munka áll még előttünk.

Az amerikai delegáció a távozása óta nem nyilatkozott.

A tárgyalások előtt Putyin élesen bírálta az európai vezetőket, akik Kijev védelmi harcát támogatják 2022 óta. Az orosz elnök szerint az európai politikusok abban a tévhitben élnek, hogy stratégiai vereséget mérhetnek Oroszországra.

Nem tervezzük, hogy háborúba kezdjünk Európával

 – hangsúlyozta, „de ha Európa hirtelen háborút akar és el is kezdi, mi készen állunk most azonnal” – tette hozzá.

Borítókép: Októberben rekordmennyiségű drónészlelést regisztráltak (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

