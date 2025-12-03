Újabb milliárdok a külterületi utakra

A „Külterületi utak fejlesztése című felhívás keretében az első ütemben elnyert összesen 8,4 milliárd forint támogatásból megvalósuló fejlesztések szerves folytatásai a korábbi hasonló programoknak – mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában Nagy István agrárminiszter. Mint hangsúlyozta, a külterületeken élők számára a megfelelő infrastruktúra kiépítése nemcsak a földrajzi mobilitást segíti, hanem közvetlenül hozzájárul ahhoz is, hogy a vidéki lakosság biztonságosan és kiszámíthatóan érhesse el a szükséges szolgáltatásokat, ezáltal javítva az életminőséget.

A korábbi időszak Vidékfejlesztési programjának egyik legnépszerűbb intézkedése volt a külterületi helyi közutak fejlesztésére meghirdetett két felhívás, melyekben együttesen 1668 kérelmet támogatott az Agrárminisztérium.

Ezek esetében a Magyar Államkincstár több mint 140 milliárd forintot folyósított, a forrásoknak köszönhetően pedig összesen 2500 kilométernyi út újult meg országszerte.

Az agrártárca fontosnak tartotta, hogy ismét lehetőséget teremtsen az önkormányzatok számára az ilyen jellegű fejlesztésekre. A korábbi intézkedések folytatásaként ezért idén is meghirdette a Külterületi utak fejlesztése című pályázati felhívást, melyre 983 kérelem érkezett 98 milliárdos igénnyel. A felhívásban egyéni projektenként akár 150 millió forint finanszírozási összeghez is juthatnak a tízezer fő alatti lakosságszámmal rendelkező önkormányzatok – ismertette a miniszter.

A miniszter elmondta, hogy forrásátcsoportosításokkal az Agrárminisztérium megteremtette a lehetőségét annak, hogy minden, a formai előírásoknak megfelelő és a felhívásban foglalt minimum ponthatárt elérő kérelmet támogatásban tudjanak részesíteni.



