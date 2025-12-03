Rendkívüli

A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

Újabb milliárdok a külterületi utakra

Nemcsak a vidéki lakosság, hanem az ott működő vállalkozások számára is kiemelt jelentőségű, hogy külterületeik is jól megközelíthetők legyenek. Az Agrárminisztérium által meghirdetett pályázaton első körben több mint száz vidéki önkormányzat külterületi útfejlesztésének finanszírozására juttatnak 8,4 milliárd forintot.

2025. 12. 03.
Külterületi út Fotó: MICHAL FLUDRA Forrás: NurPhoto
A „Külterületi utak fejlesztése című felhívás keretében az első ütemben elnyert összesen 8,4 milliárd forint támogatásból megvalósuló fejlesztések szerves folytatásai a korábbi hasonló programoknak – mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában Nagy István agrárminiszter. Mint hangsúlyozta, a külterületeken élők számára a megfelelő infrastruktúra kiépítése nemcsak a földrajzi mobilitást segíti, hanem közvetlenül hozzájárul ahhoz is, hogy a vidéki lakosság biztonságosan és kiszámíthatóan érhesse el a szükséges szolgáltatásokat, ezáltal javítva az életminőséget.

A korábbi időszak Vidékfejlesztési programjának egyik legnépszerűbb intézkedése volt a külterületi helyi közutak fejlesztésére meghirdetett két felhívás, melyekben együttesen 1668 kérelmet támogatott az Agrárminisztérium. 

Ezek esetében a Magyar Államkincstár több mint 140 milliárd forintot folyósított, a forrásoknak köszönhetően pedig összesen 2500 kilométernyi út újult meg országszerte.

Az agrártárca fontosnak tartotta, hogy ismét lehetőséget teremtsen az önkormányzatok számára az ilyen jellegű fejlesztésekre. A korábbi intézkedések folytatásaként ezért idén is meghirdette a Külterületi utak fejlesztése című pályázati felhívást, melyre 983 kérelem érkezett 98 milliárdos igénnyel. A felhívásban egyéni projektenként akár 150 millió forint finanszírozási összeghez is juthatnak a tízezer fő alatti lakosságszámmal rendelkező önkormányzatok – ismertette a miniszter.

A miniszter elmondta, hogy forrásátcsoportosításokkal az Agrárminisztérium megteremtette a lehetőségét annak, hogy minden, a formai előírásoknak megfelelő és a felhívásban foglalt minimum ponthatárt elérő kérelmet támogatásban tudjanak részesíteni.


 

