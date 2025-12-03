Rendkívüli

A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

Anne HathawayfilmMother MarybemutatóDavid Loweryelőzetes

Pszichoszexuális popthrillerrel jelentkezik Hollywood: iszonyú bizarr előzetest kapott Anne Hathaway új filmje, a Mother Mary + videó

Megjelent a David Lowery rendezte Mother Mary első előzetese, amely azonnal komoly diskurzust indított el a kortárs amerikai mozi határainak feszegetéséről. A trailer alapján a címmel vallásos felhangot hordozó produkció nem egy szokványos életrajzi filmnek, hanem egy elgondolkodtató, sötét, rituális elemekkel tarkított pszichodrámának ígérkezik.

Munkatársunktól
2025. 12. 03. 9:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hosszú várakozás után bemutatták az első képsorokat a David Lowery rendezte Mother Mary című produkcióból, amely már a címével is feltűnést kelt. Az A24 stúdió által gyártott film előzetese nem a megszokott hollywoodi ívet követi, hanem egy szándékosan zavarba ejtő, pszichoszexuális popthriller képi világát vonultatja fel – írja a The Guardian

Mother Mary
A Mother Mary plakátja (Forrás: IMDb)

A történet középpontjában az Anne Hathaway, Oscar-díjas színész által megformált globális popsztár áll, aki egy feltörekvő, extravagáns divattervezővel (Michaela Coel) kerül intenzív és pusztító kapcsolatba. Az előzetes erős utalásokat tesz a hírnév árnyékos oldalára: rituálisnak tűnő koreográfiák, szekta jellegű jelenetek és a kreatív kontroll elvesztése is felvillan, ami azt sejteti, hogy Lowery célja nem pusztán a szórakoztatás, hanem egy kritikai látlelet a modern tömegkultúráról.

David Lowery rendező szerint a Mother Mary egy „furcsa film”

A filmet David Lowery rendezi, aki olyan alkotásaival szerzett hírnevet, mint a szürreális Szellem/világ (A Ghost Story) vagy a középkori eposz, A Zöld Lovag. Lowery maga is „furcsa filmként” hivatkozott az alkotásra, amelyhez részben Francis Ford Coppola Drakulájából merített ihletet.

A Mother Mary a művészi szabadság jegyében egy olyan vizuális nyelvet használ, ami összemossa a csillogást a gyanús szertartásokkal, a mély intimitást a manipulációval. A rendezői vízió és a bizarrnak ható képsorok azt sugallják, hogy a film a vallásos hivatkozású cím ellenére azokat a modern dilemmákat boncolgatja, amelyek az önazonosság és az eladhatóság között feszülnek a művészek életében.

A produkció rangját emeli, hogy az eredeti zenei anyagért a kortárs popzene két ismert alakja, Charli XCX és Jack Antonoff felel. Ez a párosítás garantálja, hogy a film zenei atmoszférája is aktuális, provokatív és a történet szürrealitásához illeszkedő lesz.

A Mother Mary 2026-ban jelenik meg.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGiret Viktor

Jaj, micsoda skandalum!

Bayer Zsolt avatarja

Őrület mi? A többi európai diplomata és katonai attasé mellett ott volt a magyar – kapaszkodj meg! – katonai attasé is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.