Pszichoszexuális popthrillerrel jelentkezik Hollywood: iszonyú bizarr előzetest kapott Anne Hathaway új filmje, a Mother Mary + videó

Hosszú várakozás után bemutatták az első képsorokat a David Lowery rendezte Mother Mary című produkcióból, amely már a címével is feltűnést kelt. Az A24 stúdió által gyártott film előzetese nem a megszokott hollywoodi ívet követi, hanem egy szándékosan zavarba ejtő, pszichoszexuális popthriller képi világát vonultatja fel – írja a The Guardian.

A Mother Mary plakátja (Forrás: IMDb)

A történet középpontjában az Anne Hathaway, Oscar-díjas színész által megformált globális popsztár áll, aki egy feltörekvő, extravagáns divattervezővel (Michaela Coel) kerül intenzív és pusztító kapcsolatba. Az előzetes erős utalásokat tesz a hírnév árnyékos oldalára: rituálisnak tűnő koreográfiák, szekta jellegű jelenetek és a kreatív kontroll elvesztése is felvillan, ami azt sejteti, hogy Lowery célja nem pusztán a szórakoztatás, hanem egy kritikai látlelet a modern tömegkultúráról.

David Lowery rendező szerint a Mother Mary egy „furcsa film”

A filmet David Lowery rendezi, aki olyan alkotásaival szerzett hírnevet, mint a szürreális Szellem/világ (A Ghost Story) vagy a középkori eposz, A Zöld Lovag. Lowery maga is „furcsa filmként” hivatkozott az alkotásra, amelyhez részben Francis Ford Coppola Drakulájából merített ihletet.

A Mother Mary a művészi szabadság jegyében egy olyan vizuális nyelvet használ, ami összemossa a csillogást a gyanús szertartásokkal, a mély intimitást a manipulációval. A rendezői vízió és a bizarrnak ható képsorok azt sugallják, hogy a film a vallásos hivatkozású cím ellenére azokat a modern dilemmákat boncolgatja, amelyek az önazonosság és az eladhatóság között feszülnek a művészek életében.

A produkció rangját emeli, hogy az eredeti zenei anyagért a kortárs popzene két ismert alakja, Charli XCX és Jack Antonoff felel. Ez a párosítás garantálja, hogy a film zenei atmoszférája is aktuális, provokatív és a történet szürrealitásához illeszkedő lesz.

A Mother Mary 2026-ban jelenik meg.