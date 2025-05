Kőrösi Koppány: Szimpla politikai játszma Karácsony csőddel való riogatása

Logikailag az az érvelése helyes Karácsonynak, hogy 50 milliárdot egyszerre csak a tömegközlekedésen tud spórolni. Ugyanakkor a sajtótájékoztatón a főpolgármester olyat is mondott, ami konkrétan nem igaz. Az Alkotmánybíróság ugyanis nem állapította meg, hogy alkotmányba ütközik a szolidaritási hozzájárulás. Másrészről az Alkotmánybíróság, illetve a Kúria is kimondta, hogy a 89 milliárd forintot be kell fizetnie a fővárosnak