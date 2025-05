A szigorítások a dílerek ellen szólnak, nem a fiatalok ellen

A legújabb drogellenes jogszabály-módosítások kifejezetten azzal a céllal születtek, hogy a fiatalok közül minél kevesebben essenek a kábítószer-fogyasztás vagy kereskedelem bűnébe. Tehát nem igazak azok az állítások, hogy a drogellenes háború bűnelkövetőket csinál a magyar fiatalokból – mutatott rá a Tényellenőr.

Fotó: Pexels

Hamarosan, június 15-én lép hatályba az az új kábítószer-törvény, amelyet az Országgyűlés még áprilisban fogadott el, és amely már alkotmányos szinten is megfogalmazza a kábítószerek tilalmát.

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos is rámutatott már, hogy a törvénycsomag célja a drogtartalmú szerekkel szembeni zéró tolerancia érvényesítése.

A közbiztonság javítása és az emberi élet védelme a fő szempont.

Ennek érdekében a szöveg számos ponton szigorít. A dílerek kitilthatóak azokról a településekről, ahol a kábítószer-kereskedelmet folytatták. Vagyonelkobzásra kell számítaniuk, amely a kábítószer-kereskedelemhez használt teljes bűnözői infrastruktúrára (például ingatlan, gépjárművek) kiterjed. A visszaesők nem bocsáthatóak feltételes szabadságra, vagyis le kell tölteniük minden esetben a teljes szabadságvesztés büntetést.

Mindez az elkövetők közötti különbséget kívánja érvényesíteni: súlyosabban sújtják a bűnözői hátterű dílereket, míg a szigorú szankciók visszatartó erőt jelentenek.

A családok védelme is kiemelten fontos: a kezelőorvosnak haladéktalanul értesítenie kell a kiskorú szülőjét vagy törvényes képviselőjét, ha a hozzá került gyermek kábítószer hatása alatt áll. Ez a rendelkezés nem a gyermek vád alá helyezését szolgálja, hanem éppen ellenkezőleg:

a szülő bevonásával igyekszik a felmerült problémát időben felismerni és kezelni, így előzve meg a szenvedélybetegség kialakulását.

Az elterelési lehetőség feltételei is szigorodnak a törvényben. Korábban kétévente lehetett eltereléssel megúszni kisebb mennyiségű drog használatát vagy birtoklását. Az új szabályok szerint azonban kizárólag azok a fogyasztók juthatnak elterelési programhoz, akik segítenek a hatóságnak a dílerük felderítésében, tehát hasznos információt osztanak meg róla. A törvény indokolása szerint erre a szigorításra azért van szükség, hogy az elterelés igénybevételével járó felelősség- és büntetéscsökkenés a továbbiakban ne ösztönözzön az illegális szerek fogyasztására. Akik már kétszer lebuknak, az újabb alkalommal már minden esetben büntetőeljárás vár rájuk.

Emellett a törvény kimondja, hogy pszichoaktív szerekkel (dizájnerdrogokkal és egyéb tudatmódosítókkal) való visszaélés már automatikusan bűncselekmény, nem pedig szabálysértés.

Drogprevenció

A kormányzat már évek óta kiemelt figyelmet fordít a fiatalok drogmegelőzésére. A rendőrség és az egészségügyi hálózat együttesen számos programot működtet, amelyek a gyerekek és fiatalok tudatosságának fejlesztését célozzák.

A rendőrség szakmailag is sokoldalú prevenciós munkát folytat. A Delta program keretében, ahol különleges kábítószer elleni egységek működnek, a bűnmegelőzési szakemberek minden vármegyében és a fővárosban rendszeresen tartanak iskolai előadásokat, foglalkozásokat.

Az iskolarendszeres prevenció kiterjedt a szülőkre és a tanárokra is. A Nemzeti Köznevelési Portál (KRÉTA) segítségével az ORFK Láss tisztán! címmel drogprevenciós tájékoztatót juttatott el a 14 év feletti diákoknak és szüleiknek. Ez is azt mutatja, hogy a megelőzés nem csak a szabályozókkal, de a közvetlen információátadással is zajlik: a kormányzat célja, hogy minden érintettet tájékoztassanak a drogok veszélyeiről és a védekezés lehetőségeiről.