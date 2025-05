Napi cukiság: óvodások kérték az autósokat, hogy figyeljenek a zebránál

„Lassíts! Értem – érted?” – ezzel a névvel indítottak akciót a közlekedési kultúra napja alkalmából vasárnap Fejér vármegye több településén – hívta fel a figyelmet a Duol. A legkisebbek közös aktivitásokkal kérték az autósokat: figyeljenek a gyalogosokra, különösen a zebráknál. A kezdeményezés célja, hogy már gyerekkorban megalapozzák a biztonságos közlekedés kultúráját, és emlékeztessék a felnőtteket is a felelősségükre.

Dunaújvárosban is óvodások rajzokkal, táblácskákkal és közös aktivitással hívják fel az autósok figyelmét arra, hogy mindig lassítsanak a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek előtt, hiszen az ő biztonságuk is múlik ezen. A rendőrség munkatársai kiemelten fontosnak tartják, hogy már a legkisebbek is megismerjék a biztonságos közlekedés alapjait, a felnőttek pedig felelősséggel viseltessenek a legvédtelenebb közlekedők iránt.

