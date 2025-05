Magyar Péter tanácsadója szerint a nyugati országoknak az eddiginél is jobban kell támogatniuk Ukrajnát

– Remélem, a Nyugat a sarkára áll és Trumppal ellentétben az eddiginél is határozottabban segíti az ukránokat, hogy megvédhessék hazájukat – írta minapi Facebook-bejegyzésében Raskó György. A Magyar Péter mögé besorolt agrárközgazdász a háborúpárti következtetéseit az amerikai és az orosz elnök néhány napja lefolytatott telefonbeszélgetéséből vonta le, amit a következőképpen értékelt: Putyin nem veszi komolyan Trumpot és nagy ívben tesz rá. Raskó durcás kisgyerekként jellemezte az amerikai elnököt és kegyetlen diktátorként azt oroszt.

Magyar Péter és Raskó György is Ukrajna mellett tenné le a voksát (Fotó: MTI)

Tisztítótűz

Raskónak nem a mostani az első háborúpárti kijelentése: néhány hónapja egészen addig ment, hogy egy európai háború szükségességéről és százezrek haláláról írt a közösségi oldalán. Raskó ráadásul nem is az orosz–ukrán konfliktussal, hanem egyszerűen az osztrák és a német belpolitikai fejleményekkel, a patrióta pártok térnyerésével kapcsolatban jutott arra a döbbenetes következtetésre, hogy egy „kijózanító” háborúra van szükség a térségben.

– Meghal pár százezer ember, szétlőnek néhány tucat várost, lesz hatalmas életszínvonal-csökkenés, aztán meg megint kijózanodás – fejtegette Raskó, aki egyfajta tisztítótűzként várja az európai háborút.

Weberi pályára állva

Bár Raskó háborút támogató megnyilvánulásaiból rendre botrány lett, Magyar Péter azonban egy alkalommal sem határolódott el az agrároligarcha véleményétől. A Tisza Párt vezetőjének hallgatása annak fényében ugyanakkor nem meglepő, hogy ő maga és pártja is hézagmentesen belesimult a Manfred Weber vezette – és a Tiszát is a frakciója soraiban tudó – Európai Néppárt háborúpárti politikájába.

Tavaly októberben például Magyar állva tapsolta meg Ursula von der Leyennek az Európai Parlament (EP) előtt elmondott beszédét, amelyben az Európai Bizottság elnöke leszögezte, hogy katonailag is fogják támogatni Ukrajnát a jövőben.

(A videón 44:40-től:)

Ugyancsak emlékezetes: Magyar Péter neve is szerepelt azon a néppárti-baloldali nagykoalíció által márciusban benyújtott határozaton, amelynek a kulcsmondata, hogy még több fegyvert és lőszert kell küldeni Ukrajnába. Miután ez nyilvánosságra került, Magyar már tagadta, hogy aláírta volna a dokumentumot.

Sokfunkciós háttérember

Érdemes visszakanyarodni még röviden Raskó Györgyre, a zöldbáró ugyanis nem jelentéktelen szereplő Magyar Péterék környékén. Noha az egykori földművelésügyi államtitkár óvatosan fogalmaz azt illetően, hogy pontosan milyen feladatokat lát el a Tisza Párt környékén – néhány hete például arról beszélt a Klikk Tv Mélyvíz című műsorában, hogy „időnként” a Tiszának és Magyar Péternek ad tanácsot agrár- és vidékügyekben – ennél jóval meghatározóbb szerepet tölthet be. A párt HR-főnökeként is emlegetett zöldbáró egy korábbi interjúban például arról beszélt, hogy ő segít kiválasztani, kik lesznek majd a Tisza Párt leendő képviselői, szakpolitikusai a 2026-os választáson. Emellett egy esetleges Tisza-kormány agrárminisztereként is felmerült a neve, bár Raskó tagadta, hogy lennének ilyen ambíciói.