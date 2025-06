Rekordot döntött a nem mindennapi Ferrari a NAV árverésén, mutatjuk, mennyiért kelt el

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árverési felületén rengeteg lefoglalt ingó és ingatlan vagyontárgyra lehet ajánlatot tenni, a szerencsések akár a becsült érték feléért is vásárolhatnak, amely – adott esetben – akár az igazi ritkaságnak számító sportkocsikra is igaz lehet. A NAV felületén a jó műszaki állapotú személy- és haszongépjárművek különösen népszerűek, ezeknél jellemző a magas részvétel és az egymásra licitálás is – írja a Kisalföld.

Fotó: NAV

Az árverési oldalon leggyakrabban ruhákat hirdetnek, de olyan ritkaságok is feltűnnek időnként, mint egy kisrepülőgép, versenyautók, műtőasztal, menyasszonyi ruha, vagy egy álló szolárium. De amik a legnagyobb figyelmet szokták generálni, azok a különleges sportautók. Már nem egyszer tűnt fel igazi ritkaságnak számító szupersportautó, legutóbb egy Ferrari Keyvany F8 835 Super Tributo, amelyet még 2023-ban foglaltak le egy adócsaló bűnszervezettől.

Most ez a nem mindennapi autó rekordáron kelt el, ugyanis 135,6 millió forintért vette meg valaki, ezzel pedig a legmagasabb áron elkelt ingóság lett a NAV árverési felületén.

Az ingóságok mellett rengeteg ingatlanra, üzletrészre is lehet ajánlatot tenni az árverési felületen. Gyakorlatilag minden, forgalmi értékkel bíró vagyontárgy értékesíthető, kivétel az engedéllyel tartható ingóságok, illetve értékpapírok. Az elektronikus árverésen az vehet részt, aki nagykorú, cselekvőképes és regisztrált a hivatal oldalán.

