Rapid délelőtti friss – Múltidézés és tisztelet a mártíroknak + videó

Bálint Botond, aki már akkor is aktívan politizált, arra emlékeztetett, hogy mennyire pergő időszakot éltünk át 1988 májusától, megváltoztak a keretek és a fogalmak Magyarországon, a korábban megingathatatlan tények tűntek el a semmibe. Orbán Viktor akkori beszédével kapcsolatban kiemelte, azért is volt különösen döbbenetes, mert szinte az összes tabuval leszámolt. Hozzátette azoknak, akik személyesen vagy a rádióban és a televízióban nem látták és hallották akkor Orbán Viktort: egy nem politikai hasonlattal élve olyan mélyen megérintettek mindenkit a miniszterelnök szavai, mintha egy világbajnoki döntőn nyert volna a magyar csapat. A baloldali sajtó eszelősen gyűlölte Orbán Viktort ezért a beszédért, ahol csak tudták, alázták és gyalázták, ehhez csatlakozott az MSZMP, a későbbi MSZP és az SZDSZ is. Bálint Botond a Rapidból azt sem hagyta ki, azok a balosok, akik a Fideszt gyűlölték, lelkes kapitalistákká változtak, és amit csak lehetett, privatizáltak.

Aki személyesen nem élte át ezeket a történelmi pillanatokat, az interneten megtalálja a felvételeket.