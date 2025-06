Rapid délelőtti friss – Őrjöng a Kicsi + videó

Gábor Márton fel is dobta a labdát, hogy vajon nincs jobb dolguk az orosz hekkereknek, mint a Tisza Párttal foglalkozni ? Dezse-Zelenszka Dóra szerint a „szektások” gondolják azt egymás között, hogy az oroszok támadják őket. Hozzátette azt is, elég zavaros, hogy azok az aktivisták, akik lájkolni is jelentkeznek, most akasztással és minden mással fenyegetőznek. Kollégáink felvetették azt is, hogy sok mindent megmutat egy pártról, ha szimpatizánsai szerződést kötnek velük. Ez eddig nem volt szokás Magyarországon, ugyanis csupán meggyőződésből írt mindenki kommentet, nem lefizetés árán.

Forduljunk is át fővárosi csődre, mert itt minden nap kiderül valami új dolog. Karácsonyék szokás szerint érdemi munkát nem végeznek, helyette mindenért a kormányt hibáztatják. Kollégáink elemzésében ma sem fognak csalódni.