Rapid délutáni friss – Vajon mit is mond a magyar nemzet hangja? + videó

Újabb dolgok szivárogtak ki a Tisza Párt csoportjából. Furcsa dolgok jöttek elő, ugyanis az ottani önkénteseket listázzák. Micsoda csapat! - hogy egy klasszikust idézzünk. De volt ma Kkormányinfó is, ahol Gulyás Gergely bejelentette, hogy már kétszer annyian szavaztak a Voks 2025-re, mint a tiszások cipősdobozos akciójára. Ezzel a két témával készült a Rapid délutáni műsorában Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet főmunkatársa és Kis Ferenc, a Mediaworks főmunkatársa.

Kollégáink nem teketóriáztak, bele is csaptak a Kormányinfón elhangzottakba. Elismerték ugyan, hogy a Voks 2025 adatait még közjegyző jelenlétében nem dolgozták fel,

de azt már lehet tudni, hogy kétmillió ember küldte vissza, mit is gondol Ukrajna uniós csatlakozásáról.

Azt sem hagyták ki a beszélgetésből, hogy Hann Endre cége újabb közvélemény-kutatással rukkolt elő, miszerint a Tisza Párt szimpatizánsai jobban támogatják az ukránok csatlakozását, mint a kormánypártiak. Kis Ferenc szerint

vannak a mérések, majd szembe jön a valóság, ez az elmúlt választásokon sem volt másként.

Hozzátette, nem a módszertani kérdések a mérvadók, hanem megrendelésre bárki össze tud rakni lényegében bármilyen kutatást.

Majd áttértek arra, hogy a Tisza nem árad, hanem szivárog, amire eddig is volt sok példa. Komoly jelzés ez Magyar Péternek, mert fő a bizalmatlanság, ugyanis támogatók szexuális szokásairól is gyűjtenek adatokat, hogy másról már ne is beszéljünk.