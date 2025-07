Népharag zúdult az ukrán nagykövetre

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajna budapesti nagykövete a minap az Ukrinformnak minap adott interjújában tudományosan cáfolható, történelmi tényekként előadott hazugságokat is találni. Sándor Fegyir, ukrán nagykövete a magyarok és az ukránok közös DNS-éről beszélt, amelynek alapja szerinte az, hogy az Árpád-házba több ukrán hercegnő is beházasodott, akik magyar királyokat szültek.

A népharag lesújtott az ukrán nagykövetre

Fotó: Képernyőkép

Csúsztatásait nem hagyták figyelmen kívül a kommentelők sem, és rávilágítottak annak kétszínűségére is.

És ha egy vérből valók vagyunk, miért kell olyan aljasul viselkedni a magyarokkal?

– tette fel a kérdést valaki a Facebook közösségi oldalon.