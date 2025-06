Szentkirályi Alexandra: A Karácsony–Tisza-koalíció szétverte a fővárost

– Nehogy már Karácsony beszéljen a csődről – jelentette ki Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videójában. A budapesti Fidesz frakcióvezetője rámutatott: ott ment el az ötvenmilliárd, amikor aláírta a szerződést egy szeméttelepről.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Most meg megy a panaszkodás meg a szokásos más hibáztatása csak azért, mert a Karácsony–Tisza-koalíció szétverte a fővárost

– emelte ki Szentkirályi Alexandra.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, Budapestnek be kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást, még akkor is, ha ezt a törvénytelen csődköltségvetésbe nem tervezték bele. A főváros számlájáról már el is kezdték leemelni a hozzájárulást részletekben, amire Karácsony Gergely elkezdte kongatni a vészharangokat, hogy csődbe megy a város. Mindezt úgy, hogy a szolidaritási hozzájárulás és Rákosrendező vételára szinte ugyanakkora összeg, Karácsony Gergely és a Tisza Párt mégis inkább egy problémás területet vett a budapestiek pénzén, ahelyett, hogy a törvényes és biztonságos működést garantálták volna.